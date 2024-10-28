FCC Analytics 與天星銀行（Airstar Bank）和livi bank合作 通過聯邦學習技術加強反洗錢工作

香港 - 2024年10月28日 — FCC Analytics 宣布與香港兩家數字銀行先驅——天星銀行（Airstar Bank）和livi bank——簽署了一份諒解備忘錄 (MOU)，雙方將採用一項突破性的聯邦學習技術來加強反洗錢工作。這種創新的方法在保護數據隱私的同時，促進了銀行之間的合作，並與香港金融管理局 (HKMA) 利用人工智能監控金融領域可疑活動的倡議保持一致。



前排: 左至右 余力平先生，首席合規官，天星銀行 周偉光先生，創始人兼首席執行官，FCC Analytics Limited 袁家銘女士，風險總監，livi Bank Limited; 後排: 左至右 徐曉姗女士，金融犯罪合規主管，天星銀行 吳冠輝先生，首席技術官，FCC Analytics Limited 郭嘉欣女士，金融犯罪合規部主管，livi Bank Limited

通過採用聯邦學習，銀行能夠在不洩露敏感客戶信息的情況下，分享有關潛在洗錢活動的見解。利用去中心化的機器學習算法，這項技術在打擊金融犯罪方面取得了重大突破。相關技術安排亦透過增強銀行履行合規要求的能力，支持香港金融管理局的監管框架；並加強監控流程，以助銀行降低與傳統反洗錢方法相關的運營成本。是次合作促進了面對金融犯罪的協作方法，為銀行業未來的合作樹立了榜樣。



FCC Analytics 創始人兼首席執行官周偉光先生 (Wallace Chow) 表達了他的感謝：「我們由衷感謝天星銀行和livi bank對這一計劃的承諾。我們的願景是支持亞太區內的銀行同業相互合作 ，組成多個以不同目標的聯邦學習技術網絡以打擊金融犯罪。」



天星銀行首席合規官余力平先生 (Henry Yu) 強調：「這次合作標誌著我們在打擊金融犯罪承諾上的一個重要進展。通過利用聯邦學習技術，我們能夠在保持最高數據隱私標準的同時，提升我們的反洗錢能力。」



採用此技術，在無需共享原始數據下，可促進銀行之間的合作，改善可疑交易模式的偵測。 因為該技術確保數據不會離開銀行的本地伺服器 ，客戶的敏感信息得以保持絕對安全。livi bank金融犯罪合規部主管郭嘉欣女士 (Karen Kwok) 表示：「能夠在保障客戶數據安全的情況下分享情報，這是一項革命性的技術。這一舉措不僅加強了我們的合規工作，還鞏固了我們保護客戶和金融系統完整性的承諾。」





關於FCC Analytics FCC Analytics 是一家領先的監管科技公司，專注於人工智能 KYC 和合規解決方案。我們在澳大利亞、香港和新加坡設有辦事處，並受到金融機構的信賴，提供創新技術，增強他們打擊洗錢和欺詐的能力。我們的使命是為銀行提供先進工具，保護他們的客戶並維護金融系統的完整性。

關於天星銀行 天星銀行是以小米集團和富途集團為主要股東的香港數字銀行。我們堅持普惠金融理念，致力讓每個人享受金融科技的樂趣，讓每位客戶都可以更簡易靈活地獲得銀行服務。天星銀行自2019年5月9日起成為香港金融管理局的持牌銀行。



關於livi bank 自 2020 年，livi 以促進金融科技發展、推廣普及金融並為客戶提供更完善體驗為目標，為香港帶來嶄新及與別不同的銀行體驗。livi以創新思維，讓客戶能在日常生活中隨時隨地享有既安全又靈活的銀行服務，並運用生態圈的夥伴優勢以提升客戶體驗。livi心繫客戶，致力了解和滿足客戶的需求，成為他們值得信賴的夥伴，此理念深植於我們的業務之中。livi得到其股東中銀香港（控股）、怡和集團和京東科技的支持，為 livi 帶來財務實力、市場推廣網絡和科技優勢。

