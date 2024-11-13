FlexSystem榮獲ISO 27001資訊安全管理體系認證

香港 - 2024年11月13日 - 企業資源規劃ERP軟件解決方案的領先供應商FlexSystem Limited（FlexSystem）榮獲ISO 27001資訊安全管理體系認證，彰顯FlexSystem在業務營運、資訊安全以及確保客戶資料的保密、完整性和可用性方面均保持最高標準的卓越表現。



ISO 27001是一個國際公認的資訊安全管理體系（Information Security Management System, ISMS）標準，由國際標準化組織（International Organization for Standardization）制定和發布，旨在提供一套資訊安全管理系統的全面架構，訂明關於建立、實施、維護和不斷改進的要求，以助企業和機構有效保護資訊資產。只有按照國際標準實施資訊安全控制機制以管理和減少資訊安全風險的企業和機構，才會獲頒此項認證。



FlexSystem的發言人表示︰「獲得ISO 27001國際標準認證對FlexSystem而言是一大肯定。我們嚴謹遵循資訊安全管理的最高標準來保障客戶，並確保我們的技術、員工和工作流程均合規。隨著營商環境越趨數碼化，有效的資訊安全管理對企業至關重要，而我們作為國際領先的ERP軟件供應商，深明為客戶提供安全可靠的平台的重要性，更一直以客戶的需求作為優先考慮。此項認證進一步證明我們在資訊安全風險管理方面不遺餘力，為客戶和業務夥伴的資訊資產提供最佳保障。」



網絡威脅和數據風險與日俱增，FlexSystem持續優化資訊安全管理體系，以在瞬息萬變的商業世界高效、迅速和有系統地應對風險挑戰。FlexSystem亦會繼續致力提供一系列優質安全的ERP軟件解決方案以滿足客戶不同需求，同時遵循業界標準和良好作業模式。



該認證為 FlexSystem 的客戶帶來了多項關鍵優勢：



