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市場資訊
2023-10-06 07:30:00
日報

foodpanda香港全新廣告「一個app餵百萬人」

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網上外賣送遞平台foodpanda推出全新品牌廣告，由Pau-Pau加上導演兼演員馮德倫，教你「一個app餵百萬人」！foodpanda雲集全港最多餐廳選擇，只要一app在手，一次過滿足700萬種口味！由即日起至20231130日，foodpanda推美食外送獨家優惠，輸入優惠碼「FEED500」，滿$250（折扣後及不連運費）的美食外送訂單，每張訂單最高折扣為$50；其餘優惠券（總值$500）將於優惠碼啟動後14日內自動存入帳戶；如啟動優惠碼的訂單被取消，餘下優惠券將不會存入帳戶；名額有限，先到先得；受條款及細則約束。
詳情：www.foodpanda.com

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