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市場資訊
2025-03-28 08:00:00
日報

foodpanda香港 人氣餐廳新優惠

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foodpanda香港600多個新餐廳品牌進駐！新選擇將為用戶帶來更豐富且超值的美食體驗，即日起透過foodpanda於指定餐廳訂購美食外送，憑優惠碼「PANDADEAL」可享受高達$150的折扣優惠；於指定餐廳訂購外賣自取，無需優惠碼可享受最高6折優惠。最新加盟涵蓋Pirata GroupLeading Nation GroupNha Trang Group旗下的多個餐飲品牌獨家進駐外，Goobne Chicken和天仁茗茶亦同時獨家加盟foodpanda。各間餐廳之推廣日期、優惠及換領次數各有不同，詳情請密切留意foodpanda網站apps內資訊！
(所有優惠以foodpanda為準，優惠受條款及細則約束。)

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