Freshlite益生素 減脂淨血通 60粒裝

日本納豆激酶協會權威認證產品有效，益生素減脂淨血通 60粒裝（HK$399）的獨家P&N配方，由益生菌精華素減少腸道壞菌^，減少壞脂肪吸收^，減脂控糖^；同時提升腸道吸收力^，激發納豆激酶最佳效果^，緩壓淨血^、 暢通阻栓^。獨家P&N配方，雙強結合、相乘效果；由源頭清廢，改善吸收力開始，根本提升3高健康、血管健康和體脂健康。屈臣氏獨家發售。

「益生菌精華素 」Postbiotics : 度身定制提煉含有「短乳桿菌」、「鼠李糖乳桿菌」、「長雙岐桿菌」和「嗜熱鏈球菌」等超過30株益生菌株分泌的功能性精華素。由腸道源頭開始，有效減少腸道壞菌，減少壞脂肪吸收。最新科研證實，可有效降低血糖血脂值^，增加胰島素的靈敏性^，減少脂肪過多^和內臟脂肪累積^。

「納豆激酶」Nattokinase：採用由日本國產無農藥無轉基因大豆為培養基，揉合納豆菌，精製提煉最高品質的納豆激酶^，經臨床實證，有效分解血栓^，促進血液循環^、降控血壓^。

WhatsApp 熱線：6172 1231 了解更多：https://bit.ly/FSHK_eFS1008

#此產品適合關注血脂、血壓或血糖的人士服用。

#此產品沒有根據<藥劑業及毒藥條例>或<中醫藥條例>註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。