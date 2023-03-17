From Seed To Wish綠植咖啡店

作為綠植咖啡店 From Seed To Wish(FSTW.COFFEE)不斷推陳出新，新推春日及酷黑感打卡Able層架下午茶，一個層架精緻鹹甜俱備，視覺味覺感官享受俱存，讓客人下午茶時間可於一個綠植氛圍下「鬆一鬆」。而太子分店晚上更搖身一變為 FSTW.COCKTAIL，加入「朝啡晚酒」路線，無論是日間的「賣咖啡」還是入黑後的「賣Cocktail」唯一不變是「賣 Chill」。讓每位光顧 FSTW COCKTAIL 的客人，處於一個種有異國風情植物，彷彿如熱帶雨林一樣的店內可以買到微醉之餘又買到Chill，輕鬆愉快地度過一個晚上。

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