GOLFZON x HKEGA「扶輪 Full Swing 展愛心」室內高爾夫球慈善賽 寓運動於慈善 同享室內高球樂

慈善賽由中國健身會理事長及創社社長伍培坤 (左一)、西貢區區議員張美雄 (左二) 、廣州市天河區政協陳偉軍（左三）、耆樂警訊中央委員會主席伍燕梅 MH (右三) 、香港精算扶輪社社長譚英傑 （右二）、國際3450地區助理地區總監潘熙煒(右一) 、以及香港精算扶輪社候任社長劉俊賢等一眾嘉賓主持開球禮

近日，奧運熱潮席捲全球，也提起大家對運動的興趣，高爾夫球是其中一項備受關注的賽事。為了推廣高爾夫球這項運動，GOLFZON HONG KONG Academy（GOLFZON）伙拍HKEGA，首次舉辦「扶輪 Full Swing 展愛心」室內高爾夫球慈善賽（慈善賽），除了與眾同樂，讓更多人接觸高球，享受箇中的樂趣，同時活動所籌得的款項將全數捐贈予香港精算扶輪社，將這份快樂傳遞給有需要的朋友，為社會發放更多正能量。

慈善賽於2024年8月10日假GOLFZON位於荔枝角D2 Place的室內高室內高爾夫球場舉行，比賽形式為四人混合賽，報名費為每隊港幣一萬元正，活動所籌得的款項於扣除成本後將全數捐予精算扶輪社，用作培訓小朋友學習高爾夫球，參賽朋友除了可一嘗揮杆之樂，又可寓運動於慈善，具雙重意義，吸引不少熱愛高球的朋友參與。最終，冠軍隊伍獲得和牛波士、星級明廚、NB Golf、Sugarfina 和Tiffany Café送出的豐富禮品，獎牌由HKEGA主席黃裕喬和理事長李子康頒發。

慈善賽當天，由中國健身會理事長及創社社長伍培坤、西貢區區議員張美雄、廣州市天河區政協陳偉軍、耆樂警訊中央委員會主席伍燕梅MH、香港精算扶輪社社長譚英傑、國際3450地區助理地區總監潘熙煒、以及香港精算扶輪社候任社長劉俊賢等一眾嘉賓主持開球禮，揭開序幕。