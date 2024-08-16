GOLFZON x HKEGA「扶輪 Full Swing 展愛心」室內高爾夫球慈善賽 寓運動於慈善 同享室內高球樂

近日，奧運熱潮席捲全球，也提起大家對運動的興趣，高爾夫球是其中一項備受關注的賽事。為了推廣高爾夫球這項運動，GOLFZON HONG KONG Academy（GOLFZON）伙拍HKEGA，首次舉辦「扶輪 Full Swing 展愛心」室內高爾夫球慈善賽（慈善賽），除了與眾同樂，讓更多人接觸高球，享受箇中的樂趣，同時活動所籌得的款項將全數捐贈予香港精算扶輪社，將這份快樂傳遞給有需要的朋友，為社會發放更多正能量。
慈善賽於2024年8月10日假GOLFZON位於荔枝角D2 Place的室內高室內高爾夫球場舉行，比賽形式為四人混合賽，報名費為每隊港幣一萬元正，活動所籌得的款項於扣除成本後將全數捐予精算扶輪社，用作培訓小朋友學習高爾夫球，參賽朋友除了可一嘗揮杆之樂，又可寓運動於慈善，具雙重意義，吸引不少熱愛高球的朋友參與。最終，冠軍隊伍獲得和牛波士、星級明廚、NB Golf、Sugarfina 和Tiffany Café送出的豐富禮品，獎牌由HKEGA主席黃裕喬和理事長李子康頒發。
慈善賽當天，由中國健身會理事長及創社社長伍培坤、西貢區區議員張美雄、廣州市天河區政協陳偉軍、耆樂警訊中央委員會主席伍燕梅MH、香港精算扶輪社社長譚英傑、國際3450地區助理地區總監潘熙煒、以及香港精算扶輪社候任社長劉俊賢等一眾嘉賓主持開球禮，揭開序幕。
室內高球場 隨時隨地享受高球樂
有不少對高球有興趣的朋友，礙於傳統高球受場地及時間限制，接觸機會不多，GOLFZON 設立全香港最大型的室內高爾夫球場，而且場地位於市區，如荔枝角、銅鑼灣及金鐘，非常方便，並引入全新室內高爾夫球裝置和系統，讓一眾忙碌的都市人，可隨時隨地、不受限制地享受打高球的樂趣。是次慈善賽便於荔枝角的室內高室內高爾夫球場舉行，佔地達一萬平方呎，設5條電子練習球道，各設獨立式鏡頭供分析客友的揮桿動作，亦設有真場模擬球場，增加真實感，讓你同時輕鬆駕馭戶外高球場。
GOLFZON內更設置餐廳，提供不同種類的菜色及飲品，如煙三文魚香草忌廉意大利麵、伊比利亞黑毛豬仔脾、法國野生鱈魚柳等，讓客人不但可以於舒適環境下打球，更可隨時隨地享受美食，補充能量。
藉高球發放正能量
都市人生活壓力大，高球是一項中等強度的有氧運動，比籃球、足球等劇烈運動更老少咸宜，每次揮桿都會牽動全身的肌肉群，在擊球過程中可鍛鍊心肺、關節及肌耐力等，有助維持身體健康。打高球更可分泌快樂賀爾蒙 — 安多酚及多巴胺，令人產生愉悅及輕鬆感，有助減壓及放鬆身體，一大班朋友一起玩，除了促進交流，快樂也加倍，傳遞更多正能量。HKEGA將於9月推出更多室內高爾夫球場體驗活動，讓更多人接觸高球，推廣高球運動。