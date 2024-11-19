GREAT FOOD HALL 邁向25周年 超市融合美食與藝術 打造GREAT Wonderland 華麗美饌盛會

百佳超級市場董事總經理吳逸群女士、太古地產有限公司助理總經理蔡嘉穎女士、本地著名攝影藝術家梁大偉先生、特別嘉賓陳凱琳小姐與美食主廚張倩敏女士一同出席GREAT FOOD HALL開幕活動。

位於金鐘太古廣場內的環球美食超市GREAT FOOD HALL，一直致力引進全球各地珍饈美饌，憑藉多樣化的產品選擇、高品質的佳餚及專業顧客服務，成功吸引追求高端生活的顧客追捧，特別深得上班一族的支持。 GREAT力求創新，不斷探索豐富美食購物體驗的元素，為高端超市樹立新標準。GREAT早前以嶄新面貌打造GREAT Wonderland華麗美饌盛會，成為香港首家超市演繹「美食 X 藝術」的創新概念，銳意融合環球美食與藝術創作，讓顧客沉浸於高尚品味的購物氛圍中，感受多感官美食購物體驗。

跨界別與美食攝影藝術家梁大偉合作 思考食物背後的藝術魅力 為實現「美食 X 藝術」的新超市概念，GREAT跨界別與本地著名攝影藝術家梁大偉（David Leung）合作，透過其別樹一格的藝術視角和創意，呈現超市常見美食中隱藏的面孔，突顯美食最令人垂涎的瞬間。 David以超市貨架為背景，帶來《see food NOT see food Shelf Life》限時展覽，精挑出五個系列作品包括《Sourdough》、《Lasi Lemak》、《Icecream》、《Uni》及《Sake》。展品巧妙地將食物產品包裝的美學，與他超現實的藝術語言融合，打造出富有想像力和挑戰性的美食藝術品，誘發顧客重新思考食物背後的藝術魅力，帶來引人入勝的購物享受。

為了讓顧客一起投入美食藝術展覽之中，GREAT由即日起至12 月9日期間，推出「Art Hunt Challenge」互動遊戲。David Leung的五個系列美食藝術品將隱藏在店內不同角落，顧客可從遊戲卡中尋找對應的產品並解密，拼湊出正確的密碼，即可參加小遊戲一次，帶走驚喜禮物。

GREAT FOOD HALL 聯乘著名攝影師梁大偉推出限時作品展，完美演繹美食藝術。

重新規劃美食購物旅程 耳目一新的零售超市新標準 自 2000 年開業以來，GREAT以時尚現代感的店舖設計、每日新鮮炮製的優質佳餚，以及多樣性的國際美食產品選擇著稱，匯聚來自 26 個國家和地區的特色美酒佳餚，提供超過12,000款環球精選產品，其中包括近2,500個獨家品牌，讓顧客嚐盡世界美味。嶄新面貌的GREAT以原有36,000呎的特大店舖空間，重新規劃美食購物旅程，除了延續推廣可持續產品選擇，更引入多個全新美食專櫃及品牌，如Juicy Marbles的植物牛扒，Nuteese及Oyster Leaf的純素芝士、養生品牌官燕棧等；更多新產品包括：紐約芝士蛋糕專門店S bakery by Mama Soo，全新獨家推出 Pizza Express急凍瑪格麗塔、辣肉腸薄餅及肉醬千層麵等，也有Pret A Manger新出的早餐穀物系列，其中熱帶果乾及椰子香脆燕麥片更是獨家發售；推廣期間更有豐富驚喜體驗，如限量 240支Johnnie Walker X魷魚遊戲設計威士忌、全球最佳50位調酒師現場客席調酒服務，萬勿錯過。

GREAT期望繼續引領零售業、與供應商緊密合作，促進跨界別聯手創出新思維，訂立耳目一新的零售超市新標準，為顧客帶來源源不絕的精彩購物體驗。

GREAT FOOD HALL特設巨型打卡點，讓顧客於購物時增添樂趣。