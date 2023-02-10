迎接愛意瀰漫的二月，Green Common由即日至2月14日呈獻健康、美味、零殘忍的情人節晚餐（$299），讓你向另一半表達甜蜜深情。包括溫暖窩心西式素湯、可口小食拼盤，主菜可從OMNI心心漢堡扒配薯菜、白汁新炸魚柳芝士焗意粉/飯、新吞拿芝味螺絲粉，以及香辣星洲叻沙中選擇2款，並可品嘗甜品草莓法式西多士及手調飲品，最後更送上Happy Gummies純素天然果汁軟糖，為愛侶送上驚喜。另由今日起供應的草莓蜜語，香甜的草苺法式西多士($65)及草苺燕麥奶綿綿茶($49)，為悠閒下午添上甜蜜喜悅。
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日報
Green Common愛意盡素情人節晚餐及草苺蜜語
迎接愛意瀰漫的二月，Green Common由即日至2月14日呈獻健康、美味、零殘忍的情人節晚餐（$299），讓你向另一半表達甜蜜深情。包括溫暖窩心西式素湯、可口小食拼盤，主菜可從OMNI心心漢堡扒配薯菜、白汁新炸魚柳芝士焗意粉/飯、新吞拿芝味螺絲粉，以及香辣星洲叻沙中選擇2款，並可品嘗甜品草莓法式西多士及手調飲品，最後更送上Happy Gummies純素天然果汁軟糖，為愛侶送上驚喜。另由今日起供應的草莓蜜語，香甜的草苺法式西多士($65)及草苺燕麥奶綿綿茶($49)，為悠閒下午添上甜蜜喜悅。