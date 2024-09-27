GRT與韓國國內最大顯示器企業追加簽訂合同 供應「汽車電子用離型膜」

汽車電子用離型膜是保護外部損傷的「必備部件」 GRT擴大對手機、平板等顯示用離型膜部件的供應

香港 - 2024年9月27日 - 精密塗層功能性新材料專業企業簡稱「」，科斯達克股票代碼：900290）欣然宣佈與韓國國內最大顯示器企業（「」）追加簽訂供應合同。GRT表示，之前一直向A公司供應手機、平板電腦用離型膜等產品，最近又簽訂了汽車電子用離型膜的供應合同。根據合同條款，企業名稱無法公開。離型膜是保護部件免受外部衝擊或污染物損傷的必備部件。GRT生產的離型膜廣泛應用於汽車電子、車身、鋰電池、家電等多個領域。此次與A公司追加簽訂的供應合同背景尤為值得關注，特別是離型膜在手機、平板電腦等各種顯示部件中的供應也快速的在擴大中。根據全球資料研究機構「觀研」的資料顯示，汽車中電子部件的成本占比將從2020年的30%增加到2025年的約50%。汽車電子全球市場規模預計將從2024年的2,799.3億美元增長到2032年的4,251.9億美元，年複合增長率達到5.4%。除A公司以外，GRT還擁有多家大型龍頭企業客戶資源。目前已向中國的「微容科技」和「三環集團」等主要龍頭企業大規模供應汽車電子用離型膜產品。GRT相關人士表示：「GRT過去一直以來向A公司供應離型膜等產品，並至今保持著緊密的合作關係。預測離型膜業務在未來有望實現高速增長。」他補充道：「最近又簽訂了汽車電子用離型膜的供應合同，合作關係進一步擴大、加強。未來我們將加快在韓國市場的業務擴展，並以此為基礎進軍海外市場。」此外，為拓展韓國國內業務，GRT於2019年在韓國設有辦事處，並在國內供應離型膜等多種產品。