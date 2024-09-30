GRT 子公司榮獲「國家級小巨人企業」及上榜「江蘇省獨角獸企業」

「獨角獸企業」估值需達到10億美元以上 將享有資金、金融、人才、稅收、市場開拓和政策優先權等各種支持和優惠

香港 - 2024年9月30日 - 精密塗層功能性新材料專業企業簡稱「」，科斯達克股票代碼：900290欣然宣佈，其子公司江蘇慧智新材料科技有限公司（「」）通過提升產業競爭力，榮獲「國家級小巨人企業」稱號，並选入为「江蘇省獨角獸企業」。此次「 國家級小巨人企業」評選在江蘇省連雲港市選出了包括江蘇慧智新材料在內的8家公司，展示了這些公司作為中堅企業的競爭力。國家級小巨人企業需滿足以下條件：專業化（引領行業、擁有強大的技術創新和製造能力）、精細化（提升產品附加值和市場競爭力）、特色化（擁有自主智慧財產權和核心技術）、新穎化（行業升級和綠色發展），此外還需滿足營業額、淨利潤、研發投資比例等標準。評選標準依據中國「工業和資訊化部」的相關政策決定，入選「國家級小巨人企業」名單的企業將能享受資金支持、金融支持、人才支持、市場開拓支持和政策優先權等多種優惠，競爭非常激烈。通過資金和金融支持，企業可以享受無償資金、貸款利息補助、稅收減免、所得稅減免和研發費用額外扣除等優惠。同時，還為吸引高端人才提供了支援政策，有助於核心技術和管理人才的引進，並在政府採購、招投標及重大項目申請時獲得優先權。截至目前，連雲港市累計培育專精特新「小巨人」企業共計31家，占規模以上工業企業比重居蘇北前列。9月24日，江蘇省生產力促進中心發佈2024年度「江蘇省獨角獸企業」評估結果，江蘇慧智新材料在上榜「國家級小巨人企業」名單後，又被選入為「江蘇省獨角獸企業」。獨角獸企業通常指成立不超過10年的、總價值超過10億美元的未上市公司。其中一些公司的價值甚至超過100億美元。在中國，獨角獸企業主要集中在上海、江蘇省和北京，僅在江蘇省就有80家企業被評選，占中國整體（共375家）的21.3%。此外，江蘇慧智新材料還將在各級科技主管部門的扶持下，針對「1650現代化產業體系」、 「51010戰略性新興產業集群」、 「10+X未來產業體系」建設新興產業和未來產業。GRT的相關人士表示：「目前，江蘇慧智新材料在江蘇省的競爭力已躋身前列，公司憑藉市場細分、強大的創新能力和對核心技術的掌握，成功擴大了在同行業的市場份額。」他還表示：「我們將持續增強產業競爭力，提升品質，努力成為一家專業化高水平的企業。」