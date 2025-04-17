GSMA料2030年流動技術將為中國經濟貢獻2萬億美元 MWC上海6月登場 聚焦AI、5G與產業數碼轉型

全球移動通信系統協會（GSMA）日前於北京舉辦「Post-MWC思享匯」活動，回顧3月於巴塞隆拿舉辦的世界移動通訊大會（MWC）的成果及洞察，並預告即將於6月登場的MWC上海。同場亦發布《中國移動經濟發展2025》報告，報告預測到2030年，流動科技與數碼轉型將為中國經濟貢獻高達2萬億美元，約佔國內生產總值（GDP）8.3%。 John Hoffman：AI與5G融合將重塑通訊生態 GSMA行政總裁John Hoffman接受訪問時表示，今屆MWC吸引超過10.9萬名與會者，來自逾200個國家和地區，當中近六成來自非電訊行業，反映流動科技已成為促進跨界創新的關鍵動力。中國參展企業亦超過270間，展示AI、5G及物聯網（IoT）等多項前沿技術應用。

John Hoffman指，人工智能與流動網絡的融合正重塑通訊產業，「AI是改變遊戲規則的技術，不單提升營運效率，更有助節能減排、風險預警，並為企業提供定制化智能方案」。他指出，AI的影響力不但局限於電訊行業，更將成為整體數碼經濟的核心驅動力。 他又提到，GSMA正推動《負責任AI成熟度路線圖》，希望業界在追求創新同時，亦能遵循公平、透明及問責原則，確保AI發展符合道德及社會期望。 5G SA商用加速 中國處領先位置 談及5G發展，John Hoffman指出，隨着5G獨立組網（SA）部署加快，相關技術潛力正逐步釋放。截至2024年底，全球已有約60間電訊商推出商用5G SA服務，其中不少來自中國及亞洲地區。

他表示，中國營運商在5G應用層面進展迅速，積極推動技術落地至製造、醫療、物流等領域，為產業升級及智能化轉型提供動力。 MWC上海6月登場 聚焦AI 和 5G應用實踐 延續MWC巴塞隆拿的熱潮，MWC上海將於6月18日至20日假上海新國際博覽中心及浦東嘉里大酒店舉行。本屆大會將以「5G融合、人工智能+、行業互聯、賦能互聯」為主題，設有多場高峰論壇，涵蓋代理式AI、5G商業化、GSMA Open Gateway、智能製造及可持續發展等關鍵議題。GSMA政策領袖論壇亦將首次登場，邀請全球政策制定者與行業領袖共同探討科技監管與產業發展的平衡。