今年中秋，Häagen-Dazs™ 以「Luna Wonderland．邂逅星月美夢」為主題，推出11款匠心巧製的雪糕月餅禮盒，當中包括全新研發、完美糅合鬆脆與細膩的雙層脆皮月餅尊貴禮盒「幻彩．脆月」、散發咖啡及朱古力濃醇風味的「醇．美月」、載譽歸來並加入全新呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕的「星．享聚 雪糕馬卡龍」，以及與創立120周年的香港電車首度聯乘附送獨家限量版模型的「星旅．尋月」。由即日起至8月19日於Häagen-Dazs™專門店及網上商店訂購各款雪糕月餅，即可享早鳥優惠低至65折；訂購2盒或以上更可獲贈激抵禮券組合！提早計劃向摯愛傳遞心意，為完美邂逅月圓一刻做好準備。
網址： https://eshop.haagendazs-gifting.hk/
日報
Häagen-Dazs™ 中秋匠心呈獻11款雪糕月餅尊貴禮盒
今年中秋，Häagen-Dazs™ 以「Luna Wonderland．邂逅星月美夢」為主題，推出11款匠心巧製的雪糕月餅禮盒，當中包括全新研發、完美糅合鬆脆與細膩的雙層脆皮月餅尊貴禮盒「幻彩．脆月」、散發咖啡及朱古力濃醇風味的「醇．美月」、載譽歸來並加入全新呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕的「星．享聚 雪糕馬卡龍」，以及與創立120周年的香港電車首度聯乘附送獨家限量版模型的「星旅．尋月」。由即日起至8月19日於Häagen-Dazs™專門店及網上商店訂購各款雪糕月餅，即可享早鳥優惠低至65折；訂購2盒或以上更可獲贈激抵禮券組合！提早計劃向摯愛傳遞心意，為完美邂逅月圓一刻做好準備。