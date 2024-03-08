熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 奧斯卡2024 金價 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2024-03-08 08:30:00
日報

Häagen-Dazs™【Cheers to her!】國際婦女節犒賞身邊女性

分享：

Häagen-Dazs 藉國際婦女節犒賞妳及您身邊努力不懈的女性，由即日起至312日期間呈獻【Cheers to her!】推廣優惠，連串新品及優惠包括：浪漫雪糕甜品法式心動‧雪糕馬卡龍禮盒、令人迷醉於綻放嫣紅的掌心玫瑰造型雪糕、令派對氣氛更歡快的快樂無限（8球自選口味雪糕連窩夫薄脆及鮮果），以及於全港22 Häagen-Dazs 專門店單一消費任何雪糕產品滿HK$100，即減HK$38的窩心優惠。此外，Häagen-Dazs™專門店亦為此企劃推出創辦人Rose限量版雪糕杯！
查詢：2629 6116

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受