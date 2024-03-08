Häagen-Dazs™【Cheers to her!】國際婦女節犒賞身邊女性

Häagen-Dazs™ 藉國際婦女節犒賞妳及您身邊努力不懈的女性，由即日起至3月12日期間呈獻【Cheers to her!】推廣優惠，連串新品及優惠包括：浪漫雪糕甜品法式心動‧雪糕馬卡龍禮盒、令人迷醉於綻放嫣紅的掌心玫瑰造型雪糕、令派對氣氛更歡快的快樂無限（8球自選口味雪糕連窩夫薄脆及鮮果），以及於全港22間 Häagen-Dazs™ 專門店單一消費任何雪糕產品滿HK$100，即減HK$38的窩心優惠。此外，Häagen-Dazs™專門店亦為此企劃推出創辦人Rose限量版雪糕杯！

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