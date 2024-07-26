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市場資訊
2024-07-26 10:30:00
日報

H.K. Lovecraft X TAIHU BREWING 全新Arctic Blaze冰火菠蘿柚手工啤酒

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本地精釀啤酒廠 H.K. Lovecraft與台灣臺虎精釀 TAIHU BREWING 合力炮製的Arctic Blaze 冰火菠蘿柚手工啤酒正式發布！以獨特的雙重糖化萃取工藝和精選的啤酒花，為手工啤酒愛好者帶來全新味覺體驗。Arctic Blaze冰火菠蘿柚將於OK 便利店獨家發售，於即日至814日期間，凡於 OK 便利店購買任何2H.K. Lovecraft啤酒，憑收據於hklovecraft.com 登記獲得免費參觀酒廠的機會。每張收據可供一人註冊，讓你親身體驗精釀啤酒的魅力，深入解構手工啤酒的釀製過程及品嘗釀酒缸中最新鮮的啤酒。
H.K. Lovecraft:  2119 0070