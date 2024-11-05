HDBank 數位轉型帶動稅前利潤大漲46.6%，計畫派發20%股利

越南胡志明市 - 2024年11月5日 - 胡志明市開發商業銀行 (HDBank，股票代碼：HDB) 公佈其前九個月的營運成果，稅前利潤達 1,265.5 億越南盾 (約 5 億美元)，年增 46.6%，達全年目標的 79.8%。





HDBank 的資產報酬率 (ROA) 達 2.2%，而股東權益報酬率 (ROE) 則達到 26.7%，在同業中名列前茅。該行延續穩健的分紅紀錄，並已於 2023 年實施總計 30% 的股利派發政策。其中 10% 的現金股利已於七月份發放，並正完成 20% 的股票股利相關手續。這份亮眼的業績再度肯定 HDBank 作為一流綜合性銀行的全能地位，憑藉堅實基礎與卓越的財務實力，該行多年來持續穩定成長，盈利指標亦表現優異，持續朝向長期的高成長目標邁進。



HD SAISON，作為 HDBank 的消費金融子公司，顯示出穩健的復甦力道，貸款餘額較去年增長15%。



稅前利潤飆升 126%，達 9,060 億越南盾 (約3,580 萬美元)，股東權益報酬率 (ROE) 達 22.9%，奠定了其在消費金融領域的高盈利地位。



截至 2024 年 9 月 30 日，HDBank 的合併總資產為 629 兆越南盾 (248 億美元)，同比增長 23.9%。



同時，資金總募集達到 559 萬億越南盾 (220 億美元)，較去年同期增長 24.8%。此外，該行的貸款總餘額達到 412 萬億越南盾 (約160億美元)，自年初以來增長16.6%。



HDBank 策略性地將信貸資金流向農業、中小企業、價值鏈融資、家庭企業、商戶以及綠色信貸等帶動經濟增長的關鍵領域。



該行依國家銀行規範，維持 1.46% 的不良貸款率，低於行業平均水準；資本充足率 (CAR) 達到巴塞爾協議 II 標準的 14.8%。其他各項審慎指標均處於健康水準，彰顯 HDBank 永續發展的策略成效，並全面將 ESG 因素納入考量。



憑藉今年前九個月的亮眼成績，HDBank進一步穩固其行業領先地位。該行有望保持穩定的高增長，確保順利達成股東大會計劃。





