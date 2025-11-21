Hello Smile Hong Kong 微笑·開齒 ‘用微笑, 帶來改變’

每個孩子都應該擁有健康的笑容。然而在香港，許多來自低收入家庭及有特殊需要的孩子，往往因為經濟壓力或孩子未能配合治療，令牙科需求常常被忽略。因此,驅使我們於2020年創立Hello Smile Hong Kong，希望憑着這份不捨與關懷，為這些小鬥士建立一個溫暖的「牙科之家」。這裡不僅治療牙齒，更守護他們無憂的笑容。 我們從學校外展活動起步，將愛與知識帶進孩子們的世界。我們很榮幸能與相信愛基金、香港社區組織協會、協康會及鄰舍輔導會等志同道合的夥伴攜手合作，讓免費牙科服務成為支撐孩子健康成長的力量。

我們深知，愛的需要沒有年齡界限。如今，我們的服務已延伸至青少年及特殊需要成人，並透過「社區牙科支援計劃」及「護齒同行」等項目，為更多有需要的群體提供持續支援。我們的心願簡單而堅定：讓Hello Smile的溫暖照亮香港每一個角落。我們會持續前行，直到每一張臉龐都能綻放安心、健康的笑容。

展望未來，我們希望將牙科服務拓展至更多未被充分照顧的群體，並持續關注被忽視的公共健康議題—健康呼吸與睡眠。研究指出，兒童睡眠呼吸障礙（包括張口呼吸、打鼾、上氣道阻力綜合症及阻塞性睡眠窒息症）是被低估的公共健康挑戰，對兒童的發育、行為與學習均產生深遠影響。然而，相關照護仍分散於牙科、醫療與教育體系之間。Hello Smile Hong Kong致力連結這些領域，建立跨專業、以社區為本的平台，凝聚家庭、學校與醫療專業，共同推廣健康呼吸、健康睡眠與健康笑容。透過早期偵測、預防與教育，讓每個孩子都能好好呼吸、安心入睡、健康成長。