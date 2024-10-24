香港 - 2024年10月24日 - 香港搵律師網正式推出全新 AI法律判斷工具 ，旨在為市民提供一個便捷的途徑來了解自己的行為是否觸犯法律。這款工具不僅可以解答具體的法律問題，還能根據香港現行法例，判斷出用戶的情況是否構成犯罪行為。服務宗旨在於透過技術輔助市民解決法律疑惑，節省他們尋找律師的初步時間和成本。 這款AI法律判斷工具背後由全球領先的語言模型GPT-4提供支持，並且特別針對香港的法例進行了學習和訓練。用戶只需輸入自己的具體情況，AI便會根據當前的法規進行分析，判斷是否觸犯法律及違反哪一條條例。與簡單的「是」或「否」回答不同，AI有時候也會根據不同情況作出靈活判斷，為用戶列出可能的解決辦法和法律風險，提供更具彈性的答案。 例如，用戶可以輸入以下問題，來獲得該工具的分析： 例子 1 我在不知情的情況下幫助一個 詐騙集團 工作，整個過程我都以為自己是進行正常工作，內容是設計遊戲人物，亦沒有跟其他同事多作溝通，直到警察上門拉人，我才知道這間公司原來一直進行詐騙。我有犯法嗎？ AI回答（中文）： 視情況而定 對於您提到的情況，是否構成犯罪將取決於多個因素，包括您的意圖、行為的性質以及您在工作過程中是否有盡合理的注意義務。 法律分析 根據《盜竊罪條例》及《刑事罪條例》，犯罪行為一般需要有故意或明知違法的意圖。如果您在工作過程中確實不知該公司從事欺詐活動，那麼您可能無法被認定為有罪。具體分析如下：

意圖 ：在刑法中，犯罪行為通常需要有意圖或故意。在您的情況下，若您可以證明自己對該公司的真正業務完全不知情，這可以作為辯護點。



：在刑法中，犯罪行為通常需要有意圖或故意。在您的情況下，若您可以證明自己對該公司的真正業務完全不知情，這可以作為辯護點。 合理的注意義務 ：法院通常會考慮一個人是否在知情上盡了合理的注意義務。如果您能證明自己在工作中一貫地遵循了適當的行業標準和常識，這可能有助於獲得減輕處罰。



：法院通常會考慮一個人是否在知情上盡了合理的注意義務。如果您能證明自己在工作中一貫地遵循了適當的行業標準和常識，這可能有助於獲得減輕處罰。 合作態度：如果您在警方調查中主動配合，並提供了有關該公司的所有信息，這也可能會被認為是一種減輕情節。



場景一 ：如果您能證明自己完全不知情並且沒有意圖參與欺詐，則不太可能被控以任何犯罪。



：如果您能證明自己完全不知情並且沒有意圖參與欺詐，則不太可能被控以任何犯罪。 場景二 ：如果警方認為您在流程中有失職（例如，明知不應合作卻仍然接受工作），則可能會考慮起訴的可能性。



：如果警方認為您在流程中有失職（例如，明知不應合作卻仍然接受工作），則可能會考慮起訴的可能性。 場景三：如果您意識到某些可疑行為卻選擇無視，那麼法律上可能會對您產生某些責任。



如果行為是無意的，並且發生在擁擠的通勤中，這可能會被視為一次不幸的意外。



如果行為是故意的，並且被對方認為是不受歡迎的，則可能根據相關法律被視為襲擊或騷擾行為。



根據《性罪行條例》（第200章），任何性質不當且未經同意的身體接觸，都可能引發刑事指控。第2條明確規定：「任何人如未經同意進行性質不當的行為，均屬犯罪行為。」



場景一 ：您在試圖保持平衡時不小心擦到了她的腳趾。在這種情況下，可能不會有法律後果。



：您在試圖保持平衡時不小心擦到了她的腳趾。在這種情況下，可能不會有法律後果。 場景二 ：您故意摸了她的腳趾，並且她表達了不適。這可能會被視為騷擾，並可能導致對您的投訴。



：您故意摸了她的腳趾，並且她表達了不適。這可能會被視為騷擾，並可能導致對您的投訴。 場景三：如果對方認為這是持續不受歡迎行為的一部分，儘管最初的行為似乎微不足道，這可能會升級為騷擾指控。



洗錢定義 ：根據《有組織及嚴重罪行條例》，洗錢指的是用於掩飾起源或性質的犯罪所得。



：根據《有組織及嚴重罪行條例》，洗錢指的是用於掩飾起源或性質的犯罪所得。 知情與無知 ：如果您無法證明您對帳戶的非法使用毫不知情，您可能會被認為有責任。



：如果您無法證明您對帳戶的非法使用毫不知情，您可能會被認為有責任。 協助或從中獲利：如果您因使帳戶被用於洗錢而獲得回報，這會加重您的責任。



情境一 ：您通過帳戶轉賬，但完全不知道對方的非法活動。若您能提供證據證明這一點，可能可以免除任何法律責任。



：您通過帳戶轉賬，但完全不知道對方的非法活動。若您能提供證據證明這一點，可能可以免除任何法律責任。 情境二 ：您知情但仍然借出帳戶。這種情況下，您可能會被控以協助洗錢，並可能面臨刑事指控。



：您知情但仍然借出帳戶。這種情況下，您可能會被控以協助洗錢，並可能面臨刑事指控。 情境三：您在借出帳戶的過程中與對方有書面或口頭合同，並且對方未告知任何非法用途。如果這些事實能被證明，您可能在法律上更有可能被視為無辜。



我在社交媒體上發表了一篇 批評 某人的文章，沒有提到他們的名字，但很多人都知道我指的是他，我有犯法嗎？



某人的文章，沒有提到他們的名字，但很多人都知道我指的是他，我有犯法嗎？ 我幫朋友保存了一些不知名的藥物，後來發現是非法毒品，這樣我會被控 藏毒 嗎？



嗎？ 我威脅鄰居，如果他不借錢給我，我就會揭露他的私人問題，這算 勒索 嗎？



嗎？ 我誇大了自己的收入來申請更高的貸款額，這會算 虛假陳述 嗎？



嗎？ 我和一位外國朋友結婚以幫助他取得居留權，但我們並沒有共同生活，這算 假結婚 嗎？



嗎？ 我在高速公路上超速，但並未造成任何事故，這樣算 危險駕駛 嗎？



嗎？ 我使用隱藏相機 偷拍 了一位女性的不當照片，這樣我會被控 窺淫罪 嗎？



了一位女性的不當照片，這樣我會被控 嗎？ 我多次向女同事發送不當信息，儘管她表示不適，這算 性騷擾 嗎？



根據《刑事罪條例》第10條，犯罪必須具備有意識的故意行為，才能被認定為犯罪。以下是幾個可能的場景，及其法律後果：綜合以上分析，是否構成犯罪主要取決於您在該過程中的知情程度和意圖。：以上信息僅供參考，不構成法律建議。我建議您通過我們的網站尋求專業律師協助以獲得具體建議：我在地鐵摸了一位女性的腳趾，算犯法嗎？AI回答：否，這本身並不構成犯罪。然而，行為的背景和情境對於判斷是否會產生法律後果至關重要。如果這個行為是無意的且沒有不當意圖，通常不會構成犯罪行為。然而，了解法律背景是至關重要的：總結來說，在中性情境下，觸碰他人的腳趾可能不會違法，但對方的感受和您行為的意圖是關鍵因素。建議避免任何不受歡迎的肢體接觸，以免引起誤會。：本回覆僅供資訊參考，不構成法律建議。建議您就具體法律問題諮詢合資格律師。如需專業協助，請訪問我們的網站。我借了戶口給人，獲取了報酬。後來警察說該人用我的戶口洗黑錢，我算犯法嗎？AI回答（中文）：根據香港法律，使用他人銀行帳戶進行金錢交易，尤其是在涉及非法活動如洗錢的情況下，可能會引發法律責任。但具體的法律後果取決於多種因素，包括您的知情程度和參與允許交易的性質。根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，任何人如參與、協助或促使其帳戶用於洗錢活動，均可能面臨刑事責任。總結來說，您需要根據具體證據和情境來評估自己的法律責任，建議您立即諮詢專業律師以深入了解您的權利和責任。：以上僅供參考，不構成法律建議。請透過我們的網站尋求專業律師協助。聯絡我們。這些是用戶可能會遇到的常見法律問題，AI工具能夠提供初步分析，幫助他們了解自己的行為是否可能觸犯法律。：AI仍在不斷學習，難免會出現錯誤或不完整的判斷。我們強烈建議用戶在收到AI的初步判斷後，仍應諮詢專業律師，確保獲得準確的法律意見。這個工具旨在成為市民的首個站點，提供便捷、即時的法律指引，並輔助他們進一步尋求專業的法律服務。隨著AI技術的進一步發展，香港搵律師網將持續優化該工具的準確性和涵蓋範圍。我們計劃未來加入更多針對特定法律領域的專家系統，使AI可以處理更複雜的法律問題。此外，還將引入雙語支持，並考慮與更多法律機構合作，為用戶提供更專業和全面的法律解決方案。我們相信，AI與法律的結合將極大提升市民獲取法律服務的便利性，並將逐步改變人們對法律諮詢的傳統認知。