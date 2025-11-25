HKGX 2025 IBF 世界保齡球錦標賽開鑼 逾300名運動員雲集　為港創造經濟貢獻

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在開幕禮致辭時表示，香港很榮幸可以舉辦今次的賽事，歡迎來自各個國家及地區的運動員前來香港參與。國際保齡球協會會長HE Sheikh Talal Mohammad Al-Sabah感謝香港政府以及贊助商，對今次世錦賽的支持。

HKGX 2025 IBF 世界保齡球錦標賽於十一月二十五日至十二月五日，在啟德體育園 Top Bowl 保齡球館及伊利沙伯體育館舉行，共有31個國家及地區參與，涉及逾300名運動員。中國香港保齡球總會相信，賽事可以為香港經濟帶來過百萬元的貢獻。

官方酒店預訂爆滿 為港創經濟效益

中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示，賽事吸引逾300名運動員及逾100名裁判參與，為香港創造實質經濟效益，「今次世錦賽，海外參賽國家和地區需自行負擔運動員與裁判的住宿及膳食開支。3間位於尖東的官方酒店，房間預訂已爆滿。在賽事以外的時間，他們會在本地消費購物，及遊覽海洋公園與迪士尼樂園，相信可以為香港的經濟及旅遊業帶來過百萬元的貢獻。」

十一月二十五日至十二月三日的賽事於啟德體育園 Top Bowl舉行，隊制三人賽和五人賽準決賽及決賽則於十二月四及五日，在伊利沙伯體育館搭建的兩條臨時球道上進行，球道特別透過透視機械運作的設計，讓觀眾更清楚了解保齡球及球瓶的移動模式。伊館可容納約1500名觀眾，市民可免費入場觀看。

中國香港代表隊由胡兆康、黃鈞源、謝晉軒、麥紹岐、雷前鴻及馬嘉言組成。對於在主場出戰世錦賽，胡兆康表示難免會緊張，「最重要是有機會參與，及與隊友並肩作戰，希望可以享受比賽。在過程中如果遇到困難，會和隊友一同想辦法解決，打好每一球。」