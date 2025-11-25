HKGX 2025 IBF 世界保齡球錦標賽開鑼 逾300名運動員雲集　為港創造經濟貢獻

HKGX 2025 IBF 世界保齡球錦標賽於十一月二十五日至十二月五日，在啟德體育園 Top Bowl 保齡球館及伊利沙伯體育館舉行，共有31個國家及地區參與，涉及逾300名運動員。中國香港保齡球總會相信，賽事可以為香港經濟帶來過百萬元的貢獻。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩在開幕禮致辭時表示，香港很榮幸可以舉辦今次的賽事，歡迎來自各個國家及地區的運動員前來香港參與。國際保齡球協會會長HE Sheikh Talal Mohammad Al-Sabah感謝香港政府以及贊助商，對今次世錦賽的支持。
官方酒店預訂爆滿 為港創經濟效益
中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示，賽事吸引逾300名運動員及逾100名裁判參與，為香港創造實質經濟效益，「今次世錦賽，海外參賽國家和地區需自行負擔運動員與裁判的住宿及膳食開支。3間位於尖東的官方酒店，房間預訂已爆滿。在賽事以外的時間，他們會在本地消費購物，及遊覽海洋公園與迪士尼樂園，相信可以為香港的經濟及旅遊業帶來過百萬元的貢獻。」
十一月二十五日至十二月三日的賽事於啟德體育園 Top Bowl舉行，隊制三人賽和五人賽準決賽及決賽則於十二月四及五日，在伊利沙伯體育館搭建的兩條臨時球道上進行，球道特別透過透視機械運作的設計，讓觀眾更清楚了解保齡球及球瓶的移動模式。伊館可容納約1500名觀眾，市民可免費入場觀看。
中國香港代表隊由胡兆康、黃鈞源、謝晉軒、麥紹岐、雷前鴻及馬嘉言組成。對於在主場出戰世錦賽，胡兆康表示難免會緊張，「最重要是有機會參與，及與隊友並肩作戰，希望可以享受比賽。在過程中如果遇到困難，會和隊友一同想辦法解決，打好每一球。」
美國代表隊的運動員Shannon Pluhowsky認為，啟德Top Bowl場館是個理想的場地，設備完善，對參與賽事感到興奮。Patrick Hanrahan亦盛讚啟德Top Bowl，認為是個高科技的場地。
參賽的運動員分 28 隊男子隊， 22 隊女子隊，來自31個國家和地區，包括澳洲、百慕達、加拿大、中國、捷克共和國、丹麥、芬蘭、法國、德國、中國香港、冰島、義大利、日本、韓國、科威特、中國澳門、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、菲律賓、卡塔爾、羅馬尼亞、沙地阿拉伯、新加坡、西班牙、瑞典、中華台北、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏克蘭和美國。