HKVAX獲香港證監會發出1,7號牌照並授予AMLO牌照

聚焦場外交易、證券型代幣和實物資產代幣化香港 - 2024年10月4日 - 香港虛擬資產交易所（HKVAX）欣然宣布，公司獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）頒發第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）牌照，同時根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）規定頒發「經營虛擬資產交易平台」牌照。
HKVAX獲發牌照，標誌著公司正式成為香港第三家受監管的虛擬資產平台，進一步鞏固了香港作為全球領先虛擬資產中心的地位。HKVAX在場外交易（OTC）、交易平台及託管服務以外，同時專注於證券型代幣（STO）及實物資產代幣化（RWA）服務，為客戶及合作夥伴提供一站式虛擬資產金融服務，為香港金融科技生態系統注入新動力。
HKVAX致力於構建一個智能、安全、無縫且合規的虛擬資產生態系統。HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑博士表示：「獲得經營牌照不僅是對HKVAX的肯定，更標誌著香港在全球數字金融領域中保持領導地位的決心。我們正在見證並參與一場改變全球金融格局的變革，我們的目標是將香港打造成為亞洲乃至全球的STO和RWA中心。」
吳博士強調，STO和RWA的發展將為傳統金融市場注入新的活力，大幅提升資產流動性，為融資者和投資者創造更多機會。這亦與香港政府鞏固作爲金融中心地位，以及發展成國際資產管理中心的政策方向高度一致。他認爲，HKVAX將可以為本地以至環球融資者和投資者，提供更高質量、更多元化選擇。
HKVAX的創新不僅體現於業務模式上，還深入到技術層面之中。聯合創始人兼技術總監劉成指：「HKVAX的平台著力於為未來行業生態打造基礎設施，高兼容性的系統能靈活支持自有業務和上下游夥伴，助力行業發展。公司的五大支柱，包括先進交易媒合引擎、高效結算系統、統一資產管理模型、業界領先的區塊鏈技術以及多重網路安全架構，均能為客戶建構最值得信賴的產品和服務。 STO和RWA擁有廣闊的市場發展前景，將會是HKVAX 科技驅動金融創新的重要一環。」
聯合創始人兼營運總監霍兆樑則表示：「取得牌照只是公司的第一步，我們會一如既往，切實執行既定的商業計劃。而公司現有架構可以為潛在客戶和合作夥伴提供良好平台，平台不僅僅是一個交易所，更是一個完整的生態系統。我們提供端到端的解決方案，精心設計從資產代幣化、發行、交易到託管的每個環節，以確保最高的安全性和效率，歡迎所有潛在合作夥伴和客戶聯絡我們，洽談合適的雙贏方案。」
霍兆樑又指，獲發牌照顯示公司在合規和安全方面的努力，他強調公司採用業界最高的合規「認識你的客戶」（KYC）和「打擊洗錢」（AML）標準，為投資者創造一個安全可信的交易環境。尤其是公司為旗下資產託管服務提供完善的保險保障，確保客戶資產的絕對安全。
HKVAX的三大核心業務板塊包括：
- 高效OTC經紀服務：為機構客戶提供深度流動性和優化定價
- 24/7交易平台：支持全天候交易，並提供客製化的交易工具
- 全方位資產託管服務：採用多重簽名技術和冷熱錢包分離，提供完善的保險保障
除了上述核心業務外，HKVAX平台亦為專業投資者提供包括STO和RWA等一站式虛擬資產管理服務，如資產代幣化諮詢和技術支持、代幣發行和上市服務、二級市場交易，以及資產託管和管理。
HKVAX正與券商、 金錢服務經營者（MSO） 、交易所買賣基金（ETF）發行商、穩定幣發行商、虛擬資產平台及優質項目方等重要戰略合作夥伴建立數字資產聯盟，共同打造繁榮的虛擬資產生態系統，為香港的金融創新作出重要貢獻。在獲批牌照後，公司將繼續與監管機構密切合作，推動提升行業標準，務求在完全符合法規的大原則下，為客戶和業界提供更為多元高效的服務。
關於HKVAX
香港虛擬資產交易所（HKVAX）是第三家獲香港證監會發出虛擬資產交易平台經營牌照，專注於虛擬資產創新服務的領先數字金融資產管理平台，公司致力於成為坐標香港，面向全球的數字金融領域重要參與者。
HKVAX在現有場外交易（OTC）、交易平台及託管服務外，將同時專注於證券型代幣（STO）及實物資產代幣化（RWA）服務，為客戶及合作夥伴提供一站式虛擬資產金融服務，HKVAX結合傳統金融資產與先進的區塊鏈技術，為機構及專業投資者提供多樣化的資產管理業務。
保安合規上，HKVAX採用業内最嚴格的「認識你的客戶」（KYC）和「打擊洗錢」（AML）標準，並結合獲監管機構認可的多重簽名技術和冷熱錢包分離的安全架構等，配合完善的保險保障，採取多重措施確保客戶資產的絕對安全。
作為獲得香港證監會牌照的虛擬資產平台，HKVAX積極與監管機構合作，推動行業標準的制定，並通過與多家券商、 金錢服務經營者（MSO）、交易所買賣基金（ETF）發行商、穩定幣發行商及虛擬資產平台建立戰略聯盟，致力於構建一個繁榮且合規的虛擬資產生態系統，為香港的金融創新和全球數字資產市場的發展貢獻力量。
如欲了解更多資訊，請訪問：www.hkvax.com