HKVAX獲香港證監會發出1,7號牌照並授予AMLO牌照

聚焦場外交易、證券型代幣和實物資產代幣化

從左至右： HKVAX聯合創始人兼技術總監劉成、 HKVAX聯合創始人兼營運總監霍兆樑和HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑博士

高效OTC經紀服務：為機構客戶提供深度流動性和優化定價 24/7交易平台：支持全天候交易，並提供客製化的交易工具 全方位資產託管服務：採用多重簽名技術和冷熱錢包分離，提供完善的保險保障

香港 - 2024年10月4日 - 香港虛擬資產交易所（HKVAX）欣然宣布，公司獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）頒發第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）牌照，同時根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）規定頒發「經營虛擬資產交易平台」牌照。HKVAX獲發牌照，標誌著公司正式成為香港第三家受監管的虛擬資產平台，進一步鞏固了香港作為全球領先虛擬資產中心的地位。HKVAX在場外交易（OTC）、交易平台及託管服務以外，同時專注於證券型代幣（STO）及實物資產代幣化（RWA）服務，為客戶及合作夥伴提供一站式虛擬資產金融服務，為香港金融科技生態系統注入新動力。HKVAX致力於構建一個智能、安全、無縫且合規的虛擬資產生態系統。HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑博士表示：「獲得經營牌照不僅是對HKVAX的肯定，更標誌著香港在全球數字金融領域中保持領導地位的決心。我們正在見證並參與一場改變全球金融格局的變革，我們的目標是將香港打造成為亞洲乃至全球的STO和RWA中心。」吳博士強調，STO和RWA的發展將為傳統金融市場注入新的活力，大幅提升資產流動性，為融資者和投資者創造更多機會。這亦與香港政府鞏固作爲金融中心地位，以及發展成國際資產管理中心的政策方向高度一致。他認爲，HKVAX將可以為本地以至環球融資者和投資者，提供更高質量、更多元化選擇。HKVAX的創新不僅體現於業務模式上，還深入到技術層面之中。聯合創始人兼技術總監劉成指：「HKVAX的平台著力於為未來行業生態打造基礎設施，高兼容性的系統能靈活支持自有業務和上下游夥伴，助力行業發展。公司的五大支柱，包括先進交易媒合引擎、高效結算系統、統一資產管理模型、業界領先的區塊鏈技術以及多重網路安全架構，均能為客戶建構最值得信賴的產品和服務。 STO和RWA擁有廣闊的市場發展前景，將會是HKVAX 科技驅動金融創新的重要一環。」聯合創始人兼營運總監霍兆樑則表示：「取得牌照只是公司的第一步，我們會一如既往，切實執行既定的商業計劃。而公司現有架構可以為潛在客戶和合作夥伴提供良好平台，平台不僅僅是一個交易所，更是一個完整的生態系統。我們提供端到端的解決方案，精心設計從資產代幣化、發行、交易到託管的每個環節，以確保最高的安全性和效率，歡迎所有潛在合作夥伴和客戶聯絡我們，洽談合適的雙贏方案。」霍兆樑又指，獲發牌照顯示公司在合規和安全方面的努力，他強調公司採用業界最高的合規「認識你的客戶」（KYC）和「打擊洗錢」（AML）標準，為投資者創造一個安全可信的交易環境。尤其是公司為旗下資產託管服務提供完善的保險保障，確保客戶資產的絕對安全。HKVAX的三大核心業務板塊包括：除了上述核心業務外，HKVAX平台亦為專業投資者提供包括STO和RWA等一站式虛擬資產管理服務，如資產代幣化諮詢和技術支持、代幣發行和上市服務、二級市場交易，以及資產託管和管理。HKVAX正與券商、 金錢服務經營者（MSO） 、交易所買賣基金（ETF）發行商、穩定幣發行商、虛擬資產平台及優質項目方等重要戰略合作夥伴建立數字資產聯盟，共同打造繁榮的虛擬資產生態系統，為香港的金融創新作出重要貢獻。在獲批牌照後，公司將繼續與監管機構密切合作，推動提升行業標準，務求在完全符合法規的大原則下，為客戶和業界提供更為多元高效的服務。