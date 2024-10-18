HKVAX開拓藍色經濟證券型代幣：在海洋論壇簽署戰略合作備忘錄

香港 - 2024年10月18日 - 香港虛擬資產交易所（HKVAX）在第10屆國際清潔能源論壇暨奧埃拉什藍色科技海洋論壇上展示了其在藍色經濟證券型代幣發行方面的領導地位。 此次論壇於2024年10月16日至17日在里斯本奧埃拉什舉行，HKVAX與Fórum Oceano和Yacooba Labs簽署了藍色經濟證券型代幣專案的諒解備忘錄，體現了其在可持續金融全球合作方面的承諾。



簽署藍色經濟證券型代幣專案備忘錄



HKVAX、Fórum Oceano和Yacooba Labs代表簽署藍色經濟證券型代幣專案諒解備忘錄。 從左至右：國際清潔能源論壇（澳門）主席蘇樹輝博士、Fórum Oceano主席Carlos Costa Pina、Yacooba Labs創始人兼行政總裁Mauricio Marques和HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑博士。

HKVAX（一家獲得香港證券及期貨事務監察委員會許可的領先虛擬資產平台）、Fórum Oceano（一家致力於促進可持續海洋管理的知名葡萄牙組織）和Yacooba Labs（一家專注於數據分析和人工智慧解決方案的尖端技術公司）在論壇上正式簽署了創新藍色經濟證券型代幣專案的諒解備忘錄，形成合作夥伴關係。



該備忘錄概述了對藍色經濟領域更廣泛的承諾。 根據協議，合作夥伴將盡最大努力與HKVAX就藍色經濟相關的高品質證券型代幣專案進行合作，涵蓋代幣化、分發、上市、交易和代幣託管等的業務。



HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑博士強調了專案的重要性：「這次合作體現了我們推動藍色經濟領域證券型代幣創新的承諾。 通過將藍色經濟專案代幣化，我們不僅創造了新的投資機會，還積極為海洋生態系統保護做出貢獻。 」



HKVAX 行政總裁展示香港在藍色經濟代幣化方面的領導地位



HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑博士就藍色經濟中證券型代幣潛力發表主題演講

HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑博士發表的主題演講突出香港在虛擬資產領域的戰略地位及其在革新藍色經濟投資方面的潛力。 吳博士表示：「香港強大的監管框架，加上HKVAX先進的代幣化解決方案，使我們成為藍色經濟創新的全球中心。 」他強調了證券型代幣在釋放藍色經濟領域新投資機會方面的變革潛力。



吳博士闡述了HKVAX在將實體資產代幣化方面的專業知識，及如何為傳統金融和可持續海洋倡議之間架起橋樑。 他解釋：「通過利用區塊鏈技術，我們不僅在促進投資，還在為關鍵的藍色經濟專案催生一個透明、高效和影響深遠的融資新時代。 」



論壇推動藍色經濟創新的全球合作



國際清潔能源論壇（澳門）主席蘇樹輝博士就藍色經濟創新的全球合作發表開幕致辭

國際清潔能源論壇（澳門）主席蘇樹輝博士發表開幕致辭，強調了跨境合作在推進藍色經濟發展中的關鍵作用。 蘇博士強調：「中國和葡萄牙的技術優勢結合為加速藍色技術商業化提供了獨特機遇。 」他指出綠色金融和藍碳投資是關鍵增長領域，表示了像HKVAX藍色經濟證券型代幣項目等倡議具有重要的變革潛力。



蘇博士的願景超越了國界：「通過利用我們的集體專長，我們可以加快創新速度，為全球海洋可持續發展做出實質性貢獻。」他的講話與HKVAX通過創新代幣化解決方案促進國際合作的使命高度契合。



奧埃拉什藍色科技與海洋論壇為HKVAX通過證券型代幣和國際合作推動藍色經濟創新的使命起到了催化劑作用。 通過匯聚來自產業、學術和政策領域的多元利益相關者，論壇使HKVAX能夠展示其在金融科技和可持續發展交叉點上的獨特地位。 藍色經濟證券型代幣專案諒解備忘錄的簽署，突顯了HKVAX在將全球合作轉化為應對環境挑戰的切實金融解決方案方面的角色，進一步鞏固了香港作為可持續金融創新中心的地位。

