HONOR年末聖誕優惠

臨近聖誕節，由即日起至2023年1月8日，智能手機品牌HONOR為大家送上最佳聖誕禮物，購買任何型號的HONOR智能電話或平板電腦，均會獲贈相應禮品，禮品單價價值高達HK$1,800！包括購買HONOR Magic 4 Pro智能手機，可獲贈 HONOR Watch GS 3智能手錶(金色)一隻；購買HONOR 70智能手機，可獲贈HONOR Band 6 (黑色)智慧手環一隻；購買HONOR X7/X8智能手機，則可獲贈HONOR Choice Earbuds X3 Lite無線耳機一對；購買HONOR Pad 8平板電腦，即可獲贈HONOR Pad 8可摺疊保護殻一個及HONOR Earbuds Choice X3 Lite無線耳機一對。

