HopeGoo「聖誕狂賞 Code」大派千萬旅遊狂賞 送HK$2,888優惠碼！全球機票酒店火車低至４折

同程旅行旗下的新一代旅行平台HopeGoo，持續為香港用戶帶來旅行福利，讓您一App即可享受一站式的旅行預訂服務。由即日起至12月31日，HopeGoo推出「聖誕狂賞 Code」優惠，大派千萬旅遊狂賞，更有低至4折全球機票／酒店／火車優惠券等你搶，旅遊狂賞盡在 HopeGoo！ 「聖誕狂賞 Code」優惠全球旅行優惠低至4折 由即日起至12月31日，HopeGoo 「聖誕狂賞 Code」優惠，送你高達HK$2,888優惠碼，除了每日12PM搶低至4折全球機票／酒店／火車優惠券，更有高達HK$799機票優惠碼任你搶！日韓台泰、大灣區通通都有，準備黎緊聖誕新年旅行就至啱!

精彩優惠包括:

● 立即輸入專屬優惠碼【WHATS888】即送你HK$888優惠碼 — 人人有份！

● 全球機票滿HK$799即減HK$189 火車滿HK$20減HK$19

● 限時搶HK$2000大額優惠碼，包括$799機票優惠碼！

● 全球機票&酒店&火車低至4折

● Follow FB/ IG，隨時大派優惠碼

機票優惠碼最抵！來回台灣坐大灣區最平做到HK$1200連稅包行李，用埋優惠碼只係HK$1,000左右！搭德威航空去首爾來回連稅包提行李係來回扣完優惠碼8百有找！

優惠碼使用方法：在 HopeGoo App 或網站點選「賬戶」，按「優惠代碼」，輸入代碼以領取優惠

推廣日期：即日起至 2024年12月31日

優惠詳情請見：

Follow FB /IG玩遊戲 免費請你去旅行 於HopeGoo的Instagram 或 Facebook 置頂Post分享你最難忘的旅行經驗，並完成指定要求，

最有創意的20名參加者將會獲得機票、火車、酒店優惠券，而且不限出行日期時間，旺季都用得！

獎品：

● 第一至二名:$2,000機票優惠碼

● 第三至五名:$500酒店優惠碼

● 第六至二十名:$100火車優惠碼 立即參加： 街頭快閃活動 免費送AirPods HopeGoo街頭快閃活動陸續有來！HopeGoo聖誕快閃流動車將於12月21日至22日（週末）於

旺角、尖沙咀、銅鑼灣、將軍澳出動，大派20萬迎新禮品！只需完成簡單任務即可獲得豐富迎新獎賞，玩遊戲更有機會贏取AirPods！

流動車停靠點：

●12 月 21 日（六）旺角銀行中心/ 將軍澳：11am - 7pm

●12 月 22 日（日）尖沙咀海防道/ 銅鑼灣 SOGO：11am - 7pm

精彩活動包括：

● 下載 HopeGoo App登記成為會員，即賞迎新禮品及機票優惠碼；

● 參與任務，玩遊戲，超多神祕禮物，更有AirPods等你拎！

同場加映！Alipay HK 獨家優惠 活動期內，於AlipayHK App內購買HopeGoo產品都有加碼優惠，日本、韓國、台灣、泰國、大灣區、東北等熱門目的地通通都有，特別係AlipayHK獨家售賣的景點門票更加不容錯過！

● 於AlipayHK App【旅遊專區】內領取HopeGoo專屬HK$888優惠碼，訂購酒店、機票、火車票、景點享8折優惠！

● 於HopeGoo小程序「聖誕狂賞 Code」優惠活動頁面，每日12:00搶高達$2888優惠券，全球酒店、機票、北上火車票低至4折！

● 大熱推介—香港迪士尼樂園及海洋公園門票，獨家限時聖誕優惠低至7折！

於AlipayHK HopeGoo小程序消費，更可獲得3X A.Point，最高可賺1,000,000 A.Point 當錢使！