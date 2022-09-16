House730關懷社區 義工隊中秋「愛心福袋贈長者」

House730一眾成員向來關懷社區，早前更正式成立義工隊，趁中秋佳節前夕，與救世軍竹園長者中心合作，身體力行前往探訪獨居長者、並派發中秋愛心福袋，與他們預早慶祝中秋節。House730首席執行官盧覺威表示，自己一向樂於行善，組織公司義工隊希望可以進一步推動員工關懷社會上各階層，同時能更有計劃及有效的舉行義工活動，幫助更多有需要的人。

疫情之下，為了保障長者和各義工的健康，是次先安排義工致電有關獨居長者傾談及了解生活需要，表達關心，隨後分成小組，為獨居長者送上中秋福袋，福袋包括防疫物資及食品，盼望為獨居長者帶來一個溫馨的中秋節。House730積極推動員工參與義工活動，關愛社會上有需要的人士，為社區加添溫暖。正如House730一直致力成為至全面搵樓平台，不斷搜羅筍盤，希望社會各階層都能安居樂業，擁有一個溫暖的家。