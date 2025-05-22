HOY TV、TVB、ViuTV和香港廣告商會委任CSM為2025至2031年香港電視觀眾收視調查機構

CSM 媒介研究有限公司(“CSM”)專門為廣告和傳媒業 提供受眾測量和數據分析服務，榮獲香港電視觀眾收視調查(HKTAM)合約，合約年期為 2025 至 2031 年，證明 HOY TV、TVB、ViuTV 和香港廣告商會(聯合組成香港電視觀眾 收視調查創辦委員會，英文簡稱 HKTAM FSC)對 CSM 的信任。這亦是委員會第三次委任 CSM 作為香港電視觀眾收視調查服務供應商。
CSM 董事、總經理丁邁女士表示:「客戶一直以來對我們的信任令我們深感榮幸，再次 委任證明了我們擁有卓越的技術和對測量香港電視受眾有深入的了解，同時也是對我們團隊一貫的優秀工作表現和敬業精神的認可。在媒體格局日益分化的今天，我們將 繼續致力為業界提供有價值的數據和見解。」
新服務合約會引入 Kantar（CSM 的股東之一）最先進的個人收視記錄儀和內容識別技術，測量電視機上所有免費電視、收費電視、串流電視和衛星頻道的收視情況，提供 其直播、點播及長達七天的重温內容之收視數據，以代表香港 650 萬 4 歲及以上的電視人口。
除了電視收視測量外，下一步還可引入數碼收視測量技術，以便對所有屏幕上（電 視、電腦、平板電腦及智慧型手機）的電視收視情況進行監測，提供綜合的跨平台電視收視數據。
香港電視觀眾收視調查創辦委員會主席劉淑儀女士表示:「我們一直對 CSM 的專業水平和工作表現印象深刻。我們深信，憑藉 CSM 在電視觀眾測量方面的多年本地經驗， 以及 Kantar 作為全球受眾測量營運和發展領導者的專業知識，CSM 將為香港的媒體和 廣告業提供世界一流的電視受眾測量服務。」
CSM 在每個工作日早上向業界發布電視收視數據，為電視台、廣告公司制定和完善節目和廣告策略提供及時數據。