HOY TV、TVB、ViuTV和香港廣告商會委任CSM為2025至2031年香港電視觀眾收視調查機構

CSM 媒介研究有限公司(“CSM”)專門為廣告和傳媒業 提供受眾測量和數據分析服務，榮獲香港電視觀眾收視調查(HKTAM)合約，合約年期為 2025 至 2031 年，證明 HOY TV、TVB、ViuTV 和香港廣告商會(聯合組成香港電視觀眾 收視調查創辦委員會，英文簡稱 HKTAM FSC)對 CSM 的信任。這亦是委員會第三次委任 CSM 作為香港電視觀眾收視調查服務供應商。

CSM 董事、總經理丁邁女士表示:「客戶一直以來對我們的信任令我們深感榮幸，再次 委任證明了我們擁有卓越的技術和對測量香港電視受眾有深入的了解，同時也是對我們團隊一貫的優秀工作表現和敬業精神的認可。在媒體格局日益分化的今天，我們將 繼續致力為業界提供有價值的數據和見解。」