HPE Aruba Networking Central 推出全新虛擬私有雲與本地部署選項

隨著全球企業與政府機構對資料主權的重視不斷提升，Hewlett Packard Enterprise（HPE）近日宣布擴展其旗艦級網絡管理解決方案 HPE Aruba Networking Central，新增虛擬私有雲（VPC）與本地部署選項，以滿足日益增長的市場需求。
這次擴展讓 Aruba Networking Central 成為目前業界唯一同時透過客戶專屬 VPC、本地、公有 SaaS 或網絡即服務（NaaS）提供雲端原生 AI 營運的平台。新加入的 VPC 部署模式，適用於需要兼顧雲端敏捷性及特定資料安全性、資料控制或符合法規要求的客戶；而本地部署選項則可於無需連接雲端的情況下持續運作。
其中，HPE Aruba Networking Central On-Premises for Government 版本配備獲 FIPS 140-2 認證的伺服器硬件，確保符合政府的安全要求。此解決方案能提升企業在 AI 數據擷取、訓練和推論等應用上的效率，並透過本地隔離與雲端 VPC 選項實現更嚴密的控制。
此外，HPE Aruba Networking Central 亦在多個功能層面進行升級，包括：
- 全天候 AIOps 自動化管理功能：持續偵測有線與無線網絡效能，主動提示潛在問題，提升整體網絡穩定性。
- 全球 PoP 擴展：服務涵蓋美國、加拿大、歐盟、中東、非洲、亞太等地區，確保雲端部署的HPE Aruba Networking Central能快速且高效地傳輸資料。
- 業界最大的數據湖之一：涵蓋超過 520 萬台設備與 20 億個端點的遙測資料，有助 AI 模型更準確地進行分析與提供建議。
- 加強第三方設備的可觀測性支援：透過新推出的HPE Aruba Networking Central OpsRamp Extension一年期授權訂閱服務，擴展早前發布的Cisco、Arista與Juniper Networks等第三方供應商裝置監控功能。
- 整合端對端遙測功能，提升Microsoft Teams語音與視訊通話的使用體驗：透過與Teams整合，透過與 Teams 整合，提升通訊品質分析與即時疑難排解能力。
- 全面的API整合能力：分享全方位網絡可觀測性資訊，如應用程式狀態、裝置位置與網絡裝置遙測資料，並可與其他企業IT工具整合。
HPE Aruba Networking 香港及澳門總監及地區總經理蕭惠蓮表示：「隨著各類組織日益重視資料主權，對區域與本地部署的關鍵IT解決方案的需求也隨之而上升。透過這些創新功能，HPE將提供前所未有的網絡管理與部署彈性，協助企業、非牟利組織與政府機構應對當前最迫切的挑戰。結合我們在 AI、安全性和連線技術領域的持續創新，HPE Aruba Networking Central 將繼續提供市場上最強大且最多功能的網络管理應用程式，滿足各類組織在安全、私隱與管控等多方面的需求。」
自 2014 年推出以來，HPE Aruba Networking Central 已廣泛應用於 LAN、WAN 及 IoT 環境，協助客戶進行網絡配置、監控及管理。美國飯店品牌 Nobu Hotels 及荷蘭活動公司 Royal Jaarbeurs 均採用該方案，受惠於其靈活且差異化的部署模式。該平台透過 HPE 合作夥伴以訂閱方式銷售，提供基礎版與進階版授權模式，並支援託管服務供應商（MSP）交付模式。