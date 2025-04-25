HPE Aruba Networking Central 推出全新虛擬私有雲與本地部署選項

這次擴展讓 Aruba Networking Central 成為目前業界唯一同時透過客戶專屬 VPC、本地、公有 SaaS 或網絡即服務（NaaS）提供雲端原生 AI 營運的平台。新加入的 VPC 部署模式，適用於需要兼顧雲端敏捷性及特定資料安全性、資料控制或符合法規要求的客戶；而本地部署選項則可於無需連接雲端的情況下持續運作。

隨著全球企業與政府機構對資料主權的重視不斷提升，Hewlett Packard Enterprise（HPE）近日宣布擴展其旗艦級網絡管理解決方案 HPE Aruba Networking Central，新增虛擬私有雲（VPC）與本地部署選項，以滿足日益增長的市場需求。

其中，HPE Aruba Networking Central On-Premises for Government 版本配備獲 FIPS 140-2 認證的伺服器硬件，確保符合政府的安全要求。此解決方案能提升企業在 AI 數據擷取、訓練和推論等應用上的效率，並透過本地隔離與雲端 VPC 選項實現更嚴密的控制。

此外，HPE Aruba Networking Central 亦在多個功能層面進行升級，包括：

全天候 AIOps 自動化管理功能：持續偵測有線與無線網絡效能，主動提示潛在問題，提升整體網絡穩定性。

全球 PoP 擴展：服務涵蓋美國、加拿大、歐盟、中東、非洲、亞太等地區，確保雲端部署的 HPE Aruba Networking Central 能快速且高效地傳輸資料。

業界最大的數據湖之一：涵蓋超過 520 萬台設備與 20 億個端點的遙測資料，有助 AI 模型更準確地進行分析與提供建議。

加強第三方設備的可觀測性支援：透過新推出的 HPE Aruba Networking Central OpsRamp Extension 一年期授權訂閱服務，擴展早前發布的 Cisco 、 Arista 與 Juniper Networks 等第三方供應商裝置監控功能。

整合端對端遙測功能，提升 Microsoft Teams 語音與視訊通話的使用體驗：透過與 Teams 整合，透過與 Teams 整合，提升通訊品質分析與即時疑難排解能力。

全面的 API 整合能力：分享全方位網絡可觀測性資訊，如應用程式狀態、裝置位置與網絡裝置遙測資料，並可與其他企業 IT 工具整合。

HPE Aruba Networking 香港及澳門總監及地區總經理蕭惠蓮表示：「隨著各類組織日益重視資料主權，對區域與本地部署的關鍵IT解決方案的需求也隨之而上升。透過這些創新功能，HPE將提供前所未有的網絡管理與部署彈性，協助企業、非牟利組織與政府機構應對當前最迫切的挑戰。結合我們在 AI、安全性和連線技術領域的持續創新，HPE Aruba Networking Central 將繼續提供市場上最強大且最多功能的網络管理應用程式，滿足各類組織在安全、私隱與管控等多方面的需求。」