HPE Discover More AI Hong Kong 2025：開啟可擴展且安全的AI基礎設施藍圖

HPE Discover More AI Hong Kong 2025：開啟可擴展且安全的 AI 基礎設施藍圖

HPE於上星期舉辦其年度旗艦活動「HPE Discover More AI Hong Kong 2025」。本次活動恰逢 HPE 成立十週年，並首次以全新品牌標識亮相，吸引超過500家本地企業與策略合作夥伴參與。活動聚焦於香港企業如何克服基礎設施挑戰，加速整合系統建設，並大規模釋放 AI 潛力，提供具前瞻性且可行的解決方案。

活動內容涵蓋戰略會議、小組討論、業界案例分享及現場技術展示，全面展示HPE在AI基礎設施領域的創新成果。HPE香港及澳門董事總經理郭榮忠在開幕致辭中指出，HPE已成功轉型為以雲端優先、AI驅動的創新企業，並強調其作為連接香港企業與全球市場的橋樑角色，幫助本地企業運用世界級技術拓展國際業務。

（右）HPE香港及澳門董事總經理郭榮忠在開幕致辭中指出，HPE 已成功轉型為以雲端優先、AI 驅動的創新企業，並強調其作為連接香港企業與全球市場的橋樑角色，幫助本地企業運用世界級技術拓展國際業務。

郭榮忠表示：「隨著香港積極定位為區域AI樞紐，企業面臨的核心挑戰是如何建立強大、安全且可擴展的基礎設施，以捕捉AI所帶來的經濟潛力，同時避免被技術複雜性所困。HPE將以數據為核心，結合安全的混合雲架構與全面的網絡解決方案，支持AI驅動的企業發展。我們致力於以創新、可持續性及深度合作為動力，協助香港企業在全球數碼經濟中保持領先地位。」



在活動中，HPE提出香港AI基礎設施整合藍圖，並指出IT領袖在推動AI從試點項目走向全面部署過程中，需克服六大關鍵挑戰：

1. 突破複雜性：企業在選擇業務案例、採購解決方案及整合技術時常面臨困難。HPE建構的AI生態系統整合本地、區域及全球合作夥伴，協助企業簡化流程，加速應用。

2. 超越試點部署：從試點擴展至規模化需複雜架構支援。HPE提供以私有雲為基礎的一站式解決方案，快速釋放業務價值並鋪設擴展之路。

3. 策略性管理數據：有效存取與運用私人數據是AI成敗關鍵。HPE的混合雲設計與統一數據層成為智能創新的基石。

4. 重塑雲端策略：多雲架構可能導致孤島效應與成本不確定性。HPE的混合雲解決方案提供一致的營運模式與雲端體驗。

5. 強化AI原生網絡安全：傳統網絡架構無法支援AI工作負載。HPE結合零信任安全架構，簡化管理並提升效能。

6. 整合式現代化轉型：企業需整合AI、混合雲、虛擬化與先進網絡。HPE的IT現代化方案確保各元素無縫協作，優化成本並強化安全。

此外，活動現場展示了NVIDIA、Intel和Nutanix等HPE生態系統合作夥伴的技術成果，進一步說明整合解決方案如何加速AI部署，滿足企業對效能、安全性與可擴展性的需求。