市場資訊
2025-10-21 12:00:00

HPE Discover More AI Hong Kong 2025：開啟可擴展且安全的AI基礎設施藍圖

HPE Discover More AI Hong Kong 2025：開啟可擴展且安全的 AI 基礎設施藍圖

HPE Discover More AI Hong Kong 2025：開啟可擴展且安全的 AI 基礎設施藍圖

HPE於上星期舉辦其年度旗艦活動「HPE Discover More AI Hong Kong 2025」。本次活動恰逢 HPE 成立十週年，並首次以全新品牌標識亮相，吸引超過500家本地企業與策略合作夥伴參與。活動聚焦於香港企業如何克服基礎設施挑戰，加速整合系統建設，並大規模釋放 AI 潛力，提供具前瞻性且可行的解決方案。

活動內容涵蓋戰略會議、小組討論、業界案例分享及現場技術展示，全面展示HPE在AI基礎設施領域的創新成果。HPE香港及澳門董事總經理郭榮忠在開幕致辭中指出，HPE已成功轉型為以雲端優先、AI驅動的創新企業，並強調其作為連接香港企業與全球市場的橋樑角色，幫助本地企業運用世界級技術拓展國際業務。

郭榮忠表示：「隨著香港積極定位為區域AI樞紐，企業面臨的核心挑戰是如何建立強大、安全且可擴展的基礎設施，以捕捉AI所帶來的經濟潛力，同時避免被技術複雜性所困。HPE將以數據為核心，結合安全的混合雲架構與全面的網絡解決方案，支持AI驅動的企業發展。我們致力於以創新、可持續性及深度合作為動力，協助香港企業在全球數碼經濟中保持領先地位。」
 
在活動中，HPE提出香港AI基礎設施整合藍圖，並指出IT領袖在推動AI從試點項目走向全面部署過程中，需克服六大關鍵挑戰：

1. 突破複雜性：企業在選擇業務案例、採購解決方案及整合技術時常面臨困難。HPE建構的AI生態系統整合本地、區域及全球合作夥伴，協助企業簡化流程，加速應用。

2. 超越試點部署：從試點擴展至規模化需複雜架構支援。HPE提供以私有雲為基礎的一站式解決方案，快速釋放業務價值並鋪設擴展之路。

3. 策略性管理數據：有效存取與運用私人數據是AI成敗關鍵。HPE的混合雲設計與統一數據層成為智能創新的基石。

4. 重塑雲端策略：多雲架構可能導致孤島效應與成本不確定性。HPE的混合雲解決方案提供一致的營運模式與雲端體驗。

5. 強化AI原生網絡安全：傳統網絡架構無法支援AI工作負載。HPE結合零信任安全架構，簡化管理並提升效能。

6. 整合式現代化轉型：企業需整合AI、混合雲、虛擬化與先進網絡。HPE的IT現代化方案確保各元素無縫協作，優化成本並強化安全。

此外，活動現場展示了NVIDIA、Intel和Nutanix等HPE生態系統合作夥伴的技術成果，進一步說明整合解決方案如何加速AI部署，滿足企業對效能、安全性與可擴展性的需求。

