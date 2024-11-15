Humansa Future Health健康計劃被納入AIA全新極臻●至尊醫療計劃

香港 - 2024年11月15日 - Humansa，一家在亞洲享有盛譽整合健康管理和長壽領域的翹楚, 宣佈與友邦保險合作推出「健康無限方案」——該方案受Humansa推出的Future Health 健康計劃的内容启发。這項創新計劃將在香港保險業內首個一站式綜合養生空間——由Humansa 營運及提供服務的 「友邦峻宇養生庭」中推行。該方案將提供給參與AIA全新極臻●至尊醫療計劃的客戶， 以助他們達到達到最佳健康狀態。這項戰略合作突顯了雙方共同致力於推動主動預防性的方法,以延長健康周期和壽命。
儘管全球預期壽命已升至73.1歲，但平均健康預期壽命僅為63.5歲。事實證明，活得更長久并非能保證生活得更好。延長壽命同時保持健康狀態，對真正有意義的生活至關重要——這正是Humansa重新構想健康未來的願景一致。
該計劃由Humansa跨學科專業人士及Humansa國際顧問委員會——一個由長壽領域的領先專家組成的機構共同研發，透過科學評估和多項醫健支持，給予參與者作出明智決策和維持健康生活方式所需的知識和工具,旨在通過識別導致現代人衰老和死亡的最重要的"四騎士"疾病初期的指標——心血管疾病、癌症、阿茲海默症和代謝疾病，促進早期檢測和干預。
該計劃專注於通過五個關鍵領域——運動、營養、睡眠管理、壓力管理及補充品，以延長健康壽命並逆轉生理年齡。Humansa健康顧問通過先進的科學檢測量身定制的健康策略，為客戶提供可行的指導，以維持最佳健康。
長壽醫學權威彼得‧阿提亞博士指出，肌肉量減少的老年人面臨的死亡風險比肌肉強壯者高出200%。此外，心臟和肺功能的差異可能會使死亡率增加五倍。而研究表明，重大的生活方式改变和代谢健康的改善各自可以延长寿命5年，并增加健康寿命5.3年。為此，Humansa Future Health 健康計劃應用多項先進檢測技術，支持客戶做出科學的健康決策。創新的診斷技術加深客戶對其生理年齡、身體機能、心肺遺傳等關鍵健康指標的了解。
- 通過DNA端粒長度分析：提供有關細胞老化詳細報告，可反映人體真實生理年齡，和整體健康狀況等；有利於有針對性地讓專人制定方案， 逆轉生理年齡
- 通過最大攝氧量（Vo2 Max）正如Dr. Peter Attia指出，"最大攝氧量最好地定義了壽命潛力"，因為它協調了整個身體中氧氣輸送、吸收和利用的功能。
Humansa在健康和長壽方面的創新方法已獲得廣泛認可，包括在2024年福布斯品牌價值系列評選中被評為20大創新品牌之一。
將Future Health健康計劃囊括到AIA極臻●至尊醫療計劃中, 讓Humansa為更多人提供戰略性和主動應對慢性疾病的能力。這個合作支持客戶在複雜的健康管理領域提供策略及方向,提供個性化的指導,而不僅僅是數據。Humansa相信,人們不僅需要了解單個健康方案,還需要知道如何將它們組合成一個靈活的綜合解決方案,以適應和滿足他們不斷變化的需求。通過這種適應性和以結果為導向的方法,Humansa賦予其受眾組合適的有益于優化健康的工具,以支持他們達到最佳狀態。
Humansa的首席執行官蘇嘉威表示： "我們非常高興看到Future Health健康計劃納入AIA極臻●至尊醫療計劃。這次合作不僅再次體現了我們希望為客人提升健康與長壽的願景，且能切實為個人提供實現更健康、更長壽生活賦予科學、有效的方案。我們强强聯手， 在健康管理領域樹立了新的標杆。"
欲了解有關Humansa及Future Health健康計劃的更多信息，請訪問https://www.humansahealth.com/zh/futurehealth/starts-from-lifespan-to-healthspan-focus/。
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