香港 - 2024年11月15日 - Humansa，一家在亞洲享有盛譽整合健康管理和長壽領域的翹楚, 宣佈與友邦保險合作推出「健康無限方案」——該方案受Humansa推出的Future Health 健康計劃的内容启发。這項創新計劃將在香港保險業內首個一站式綜合養生空間——由Humansa 營運及提供服務的 「友邦峻宇養生庭」中推行。該方案將提供給參與AIA全新極臻●至尊醫療計劃的客戶， 以助他們達到達到最佳健康狀態。這項戰略合作突顯了雙方共同致力於推動主動預防性的方法,以延長健康周期和壽命。



Humansa Future Health健康計劃被納入AIA全新極臻●至尊醫療計劃 (由左至右：Toby Wong 友邦保險健康與養生事業部主管，友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯女士, 王智超 Humansa 數位化及合作負責人, 鄭子俊醫生 Humansa營運負責人)

儘管全球預期壽命已升至73.1歲，但平均健康預期壽命僅為63.5歲。事實證明，活得更長久并非能保證生活得更好。延長壽命同時保持健康狀態，對真正有意義的生活至關重要——這正是Humansa重新構想健康未來的願景一致。



該計劃由Humansa跨學科專業人士及Humansa國際顧問委員會——一個由長壽領域的領先專家組成的機構共同研發，透過科學評估和多項醫健支持，給予參與者作出明智決策和維持健康生活方式所需的知識和工具,旨在通過識別導致現代人衰老和死亡的最重要的"四騎士"疾病初期的指標——心血管疾病、癌症、阿茲海默症和代謝疾病，促進早期檢測和干預。



該計劃專注於通過五個關鍵領域——運動、營養、睡眠管理、壓力管理及補充品，以延長健康壽命並逆轉生理年齡。Humansa健康顧問通過先進的科學檢測量身定制的健康策略，為客戶提供可行的指導，以維持最佳健康。



長壽醫學權威彼得‧阿提亞博士指出，肌肉量減少的老年人面臨的死亡風險比肌肉強壯者高出200%。此外，心臟和肺功能的差異可能會使死亡率增加五倍。而研究表明，重大的生活方式改变和代谢健康的改善各自可以延长寿命5年，并增加健康寿命5.3年。為此，Humansa Future Health 健康計劃應用多項先進檢測技術，支持客戶做出科學的健康決策。創新的診斷技術加深客戶對其生理年齡、身體機能、心肺遺傳等關鍵健康指標的了解。

