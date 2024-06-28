I Care You Care! 齊撐照顧者 首屆「照顧者嘉許禮」 為本港150萬無私奉獻照顧者打氣

香港「照顧者嘉許禮」於日前假柴灣興華社區會堂順利進行，「照顧者嘉許禮」籌委會聯合主席 蘇家俊先生及洪方先生、立法會議員梁子穎議員, MH、東區區議員劉淑燕小姐等眾嘉賓及各界團體代表出席，一同見證嘉許時刻，分享感動和喜悅，嘉許禮更邀請了首屆亞洲小姐冠軍黎燕珊小姐擔任「關愛大使」，超過100位照顧者接受嘉許，現場更邀請了不同機構設置攤位及進行表演，為照顧者提供放鬆心情的機會。
主席蘇家俊:照顧者是無名英雄
照顧者嘉許禮聯合主席蘇家俊先生：「齊撐照顧者，嘉許付出者。」
聯合主席蘇家俊先生表示自己十年義工，想透過是次嘉許禮做到真正的「One For All」，香港約有150萬無私奉獻照顧者，面對著被照顧者反覆的情況，日復日乏味的照顧工作，但大部分接觸的照顧者，會因為不想影響被照顧者的情緒，而總是笑面迎人，這一群無名英雄值得社會更多的關注。他們看似理所當然的付出，背後其實是一份承諾到底、義無反顧的愛，嘉許目的是肯定照顧者的價值和付出，讓他們感受到愛與鼓勵。
照顧者嘉許禮聯合主席洪方先生：「以往焦點多放在被照顧者身上，感謝照顧者無私奉獻。」
聯合主席洪方先生致謝詞時表示照顧者嘉許禮的構思是IN206團隊察覺到照顧者無形中承受著許多壓力，因為須照顧被照顧者，連出街對於他們來說都是奢侈，更別說私人時間，他們的付出須被看見，因此舉辦嘉許禮大力嘉許一班照顧者。