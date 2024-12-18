IBF世界殘疾人保齡球錦標賽 下月首度在港舉行 啟德首個大型體育盛事 冀港隊衝擊獎牌

「2025 IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」將於明年1月17日至24日在啟德體育園舉行，是賽事首度於香港舉行，亦是啟德首個大型殘疾人體育盛事，及首個獲「M」品牌的殘疾人體育賽事。為提高市民對保齡球的認識及興趣，中國香港保齡球總會首次在商場舉行「體育與文化攤位展覽及迷你保齡球體驗活動」，提供三條迷你保齡球道供公眾親身體驗，並邀請到運動員陳浩源、何宛淇、胡兆康、張凱童出席分享會。

冀賽事讓運動員爭取更多經驗

中國香港保齡球總會主席劉掌珠、立法會議員霍啟剛、中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻、康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露及香港體育學院院長蔡玉坤，擔任體育與文化攤位展覽及迷你保齡球體驗活動主禮嘉賓。劉掌珠表示，歡迎市民免費入場觀看錦標賽，為港隊打氣，「對啟德的比賽場地感到滿意，期望港隊可以奪得獎牌，也希望藉著這個大型比賽，讓殘疾運動員有更多機會與海外運動員接觸，爭取更多經驗。」