IBF世界殘疾人保齡球錦標賽 下月首度在港舉行 啟德首個大型體育盛事 冀港隊衝擊獎牌

「2025 IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」將於明年1月17日至24日在啟德體育園舉行，是賽事首度於香港舉行，亦是啟德首個大型殘疾人體育盛事，及首個獲「M」品牌的殘疾人體育賽事。為提高市民對保齡球的認識及興趣，中國香港保齡球總會首次在商場舉行「體育與文化攤位展覽及迷你保齡球體驗活動」，提供三條迷你保齡球道供公眾親身體驗，並邀請到運動員陳浩源、何宛淇、胡兆康、張凱童出席分享會。
冀賽事讓運動員爭取更多經驗
中國香港保齡球總會主席劉掌珠、立法會議員霍啟剛、中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻、康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露及香港體育學院院長蔡玉坤，擔任體育與文化攤位展覽及迷你保齡球體驗活動主禮嘉賓。劉掌珠表示，歡迎市民免費入場觀看錦標賽，為港隊打氣，「對啟德的比賽場地感到滿意，期望港隊可以奪得獎牌，也希望藉著這個大型比賽，讓殘疾運動員有更多機會與海外運動員接觸，爭取更多經驗。」
港隊:以衝擊金牌為目標
IBF世界殘疾人保齡球錦標賽分為七個組別，至今已獲18個國家/地區確認參加，包括澳洲、百慕達、捷克、芬蘭、印度、日本、南韓、科威特、中國澳門、馬來西亞、波蘭、西班牙、新加坡、瑞典、中華台北、泰國、美國和中國香港，約190名運動員參與。中國香港殘疾人保齡球代表隊則由22人組成，成員張凱童，周培堅及葉翹銘接受訪問時均表示，以衝擊金牌為目標。張凱童表示，啟德場地燈光柔和，可以率先熟習場地，在比賽時會有優勢，希望市民屆時到場支持。周培堅認為，在香港比賽不用擔心水土不服的問題，有助發揮；葉翹銘對賽事有信心，認為瑞典隊是最強勁的對手。
為配合賽事，除了舉行「體育與文化攤位展覽及迷你保齡球體驗活動」，中國香港保齡球總會亦將於下月4日在啟德運動園購物中心保齡球場館，舉辦「保齡球代表隊保齡球體驗活動」，屆時中國香港隊及馬來西亞國家隊將進行示範及分享。