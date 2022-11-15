ICA國際認證公司頒發「保安主任/經理」個人認證

國際認證權威International Certification Authority於11月12日舉行國際認證資歷注冊頒發證書典禮及茶聊會，為ICA在香港推廣人員認證之活動，並邀得保安護衛業界翹楚及專業人士出席，為保安護衛從業員分享行業經驗及得到12位通過業界嚴格評審，獲保安主任/經理的國際注冊資歷證書，肯定認證者的學歷、經驗及技能的分級水平，是開展保安護衛行業系統國際認證的新起點。國際認證公司亞太區總裁趙儉豪更為首18位獲得個人認證之保安主任/保安經理頒發證書。

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