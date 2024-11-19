ICONSIAM 打造「驚艷泰國 2025 跨年倒數活動」，與 Lisa 攜手躋身全球五大跨年絕佳熱點

泰國曼谷 - 2024年11月19日 - 暹羅天地 (ICONSIAM) 位於湄南河畔，是由 Siam Piwat、正大集團 (CP) 和 Magnolia Quality Development (MQDC) 聯手打造的國際級全球地標，宣佈將隆重舉辦震撼全球的「 驚艷泰國 2025 跨年倒數活動 (Amazing Thailand Countdown 2025)」以提升泰國在國際舞台的魅力形象，此舉無疑將泰國推向全球最受矚目的跨年勝地之一。本次跨年倒數活動將成為泰國和全球最令人印象深刻的慶祝盛事，包括湄南河畔距離最長的煙花表演、吸引全球目光的泰國國際巨星 Lisa (Lalisa Manobal) 首次個人演出，以及國內外頂尖藝術家同台助陣。ICONSIAM 的「 驚艷泰國 2025 跨年倒數活動」，預計將吸引超過三千萬人次的國際觀眾，為泰國經濟注入可觀動能。這場為期三天三夜的慶祝活動，計劃於 2024 年 12 月 29 日至 31 日舉行。本場盛事不僅奠定泰國躋身全球五大跨年熱點的重要地位，並早已贏得國際媒體與權威意見領袖的熱烈關注，屆時將向全球進行實況轉播。





Siam Piwat 集團行政總裁 Chadatip Chutrakul 女士表示：「ICONSIAM 的誕生源於一項願景，旨在頌揚泰國豐富的文化傳承和民族自豪，結合傳統優雅與現代魅力，彰顯泰國多元的文化身份。這裡匯聚了泰國與世界精華，成為一個令人驚艷的地標熱點。ICONSIAM 不僅讓泰國人民深感自豪，也幫助下一代保存泰國的文化傳承，同時令全球訪客為泰國的魅力所傾倒。因此，『 驚艷泰國 2025 跨年倒數活動』不僅體現了 ICONSIAM 向全球展現泰國卓越風貌的堅定承諾，更是對我們初衷願景的印證與升華。」





ICONSIAM 有限公司董事總經理 Supoj Chaiwatsirikul 先生表示：「ICONSIAM 將與泰國旅遊局、曼谷市政府、泰國商會等公私營機構合作，共同舉辦盛大的『 驚艷泰國 2025 跨年倒數活動』。本次活動將帶來無與倫比的跨年體驗，為泰國贏得全球矚目。本次盛典以湄南河作為背景，邀請泰國國際巨星 Lisa (Lalisa Manobal) 領銜演出，她作為全球知名的饒舌歌手、演唱家及時尚偶像，以其無與倫比的表演，詮釋泰國的非凡魅力與藝術天賦，預將成為此次倒數活動的最大亮點。本次跨年盛典還將以超過 1,400 米長的環保煙花表演，以及多位頂尖泰國及國際藝術家的現場助陣，預計吸引三千萬名現場及全球觀眾。我們相信，泰國的跨年活動將躋身世界五大跨年熱點之一。」



泰國旅遊局局長 Thapanee Kiatphaibool 女士補充說道：「泰國旅遊與體育部，透過泰國旅遊局 (TAT)，一直積極與文化部、曼谷市政府及多個公私營機構攜手合作，致力於提升泰國作為世界級活動樞紐的地位。我們將傳統泰國節慶轉型為國際性盛事，以及引入國際音樂與體育活動，旨在延長遊客停留時間、增加旅遊消費，並促進經濟發展。 」



她另指出：「泰國強大的旅遊業在私營部門的協力推動下，榮膺『2025年度最佳旅遊熱點』大獎。而 ICONSIAM 舉辦的『 驚艷泰國 2025 跨年倒數活動』，正是此一國際殊榮的絕佳例證。這場世界級盛典充分體現了公私營合作的成功，鞏固了泰國作為全球頂尖跨年熱點的最高地位。泰國旅遊局特此向 ICONSIAM 及所有合作夥伴致以衷心謝意，感謝他們對此一傑出成就的卓越貢獻。」



終極跨年盛事 頌揚泰國與世界的璀璨輝煌



ICONSIAM 將以舉世矚目的「 驚艷泰國 2025 跨年倒數活動」迎接新年。屆時將有三大亮點震撼全場：

