ICONSIAM 隆重舉辦「2025泰國奇蹟跨年夜」

特邀國際巨星 Lisa 與泰國民眾共迎新年泰國曼谷 - 2024年11月1日 - ICONSIAM 即將於 2025「泰國奇蹟跨年夜」打造年度最盛大的倒數派對，屆時將是一場傾力呈現泰國之最，並融合國際頂尖視野的年度跨年盛會。本次活動將邀請全球知名的音樂天后 Lisa (Lalisa Manobal) 傾情助陣，這位匯集饒舌歌手與舞蹈於一身的時尚偶像，將以非凡的演出陪伴民眾迎接嶄新的一年，讓在地民眾和國際遊客有機會親身體驗泰國的熱情魅力，並沉浸在泰國充滿活力的節日氛圍中。ICONSIAM 此舉意將全力鞏固泰國作為國際跨年首選的卓越地位。
ICONSIAM 有限公司董事總經理 Supoj Chaiwatsirikul 先生表示，ICONSIAM 作為湄南河畔的全球地標，已準備好成為提升泰國形象和刺激國家經濟增長的中流砥柱，尤其是在觀光產業領域。今年，ICONSIAM 希望以「泰國與世界奇觀交融的經典盛會」為主題，致力於將倒數活動提升至全球矚目的高度。該活動將於 12 月 29 日至 31 日在 ICONSIAM 河濱公園舉行，為期三天三夜。
Supoj 先生表示：「為提升泰國在全球倒數活動版圖中的卓越地位，ICONSIAM 作為領先的民間企業，特別投入鉅資籌辦這場非凡盛會。我們以『匯聚世界矚目的奇觀』為核心，誠邀享譽全球的泰國籍饒舌歌手與舞者的時尚偶像 Lisa (Lalisa Manobal)，她以其全球影響力為泰國贏得盛名，並啟迪了全球粉絲。Lisa 將於倒數夜在湄南河畔的絕美景致中獻上精彩演出，為泰國民眾與國際旅客帶來無限喜悅。」
Supoj 先生進一步表示，「2025泰國奇蹟跨年夜」的精彩程度將前所未見，成為泰國有史以來最壯觀的倒數慶典。此次活動的重頭戲包括環保煙火秀，以及結合泰國與國際多位知名藝人的精彩表演。這場為期三天的慶典，將在ICONSIAM的河畔公園帶來非凡的歡樂體驗。關於這場備受矚目的盛會，ICONSIAM 亦將於近期舉行記者會並揭曉更多詳細活動內容。
Supoj 先生最後表示：「我們預計這場活動將吸引超過兩千萬名觀眾，無論是現場參加或透過全國及全球直播參與，都能見證這場盛會。這不僅將提升泰國的國際形象，更將帶動經濟活力，尤其是促進觀光業發展，使泰國成為全球首屈一指的跨年倒數聖地，推動國內旅遊產業蓬勃發展。」
關於 ICONSIAM
ICONSIAM 位於曼谷湄南河畔，不僅是全球地標，也是鞏固曼谷成為世界頂尖旅遊勝地的重要力量。 這座大型城市綜合體包含兩大豪華購物中心、兩棟世界級濱水住宅大樓，以及「ICONSIAM 七大奇景」。
ICONSIAM 將世界頂尖視野與泰國之最融為一體，完美結合藝術、文化、全球奢華生活方式、美食饗宴、超豪華住宅以及極致購物體驗。由暹羅天地集團 (Siam Piwat Group)、玉蘭品質開發集團 (Magnolia Quality Development Corporation) 與正大集團 (Charoen Pokphand Group) 共同開發，於 2018 年正式開幕，並以「共創共榮，永續發展」為核心理念，致力於透過互惠成長為各方創造價值。
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