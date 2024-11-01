ICONSIAM 隆重舉辦「2025泰國奇蹟跨年夜」

特邀國際巨星 Lisa 與泰國民眾共迎新年

2025泰國奇蹟跨年夜，於泰國曼谷 ICONSIAM 盛大舉行

泰國曼谷 - 2024年11月1日 -ICONSIAM 有限公司董事總經理先生表示，，已準備好成為提升泰國形象和刺激國家經濟增長的中流砥柱，尤其是在觀光產業領域。今年，ICONSIAM 希望以為主題，致力於將倒數活動提升至全球矚目的高度。該活動將於 12 月 29 日至 31 日在 ICONSIAM 河濱公園舉行，為期三天三夜。Supoj 先生進一步表示，「2025泰國奇蹟跨年夜」的精彩程度將前所未見，成為泰國有史以來最壯觀的倒數慶典。此次活動的重頭戲包括環保煙火秀，以及結合泰國與國際多位知名藝人的精彩表演。這場為期三天的慶典，將在ICONSIAM的河畔公園帶來非凡的歡樂體驗。Supoj 先生最後表示：「我們預計這場活動將吸引超過兩千萬名觀眾，無論是現場參加或透過全國及全球直播參與，都能見證這場盛會。這不僅將提升泰國的國際形象，更將帶動經濟活力，尤其是促進觀光業發展，使泰國成為全球首屈一指的跨年倒數聖地，推動國內旅遊產業蓬勃發展。」