有意報讀護理學科，可考慮到澳洲升學。IDP教育將於2月3至4日（六及日）假旺角香港康得思酒店7樓舉辦IDP Go Australia澳洲升學展，邀請3大行業醫護專才教大家揀選澳洲醫護科目！同學更可即場與院校代表直接對話，包括超過20間澳洲著名院校及機構會派代表出席、澳洲八大院校聯盟(Go8)、多間澳洲科技大學聯盟(ATN)成員等均會派員到現場，以解答同學和家長關於「收生要求、環境及住宿、獎學金等」問題。活動並獲澳洲政府及澳洲航空鼎力支持，澳洲官方更有代表親臨分享。活動期間更會舉辦多場精彩升學講座，由包括現職醫護界專才、企業高級管理層、英語人氣導師等擔任講者，更有「IELTS 9分」YouTuber，即場分享如何避開 IELTS「伏位」，亦有IELTS名師暢談IELTS攞高分秘笈。網上預先登記，即可獲贈最新《英國大學指南》或《澳洲大學指南》乙本，即場申請還有更多優惠，現場亦有不同遊場可即場贏走獎品！歡迎有意到澳洲升學的同學及家長登記報名。
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日報
IDP澳洲升學展 升讀心儀醫護專業
有意報讀護理學科，可考慮到澳洲升學。IDP教育將於2月3至4日（六及日）假旺角香港康得思酒店7樓舉辦IDP Go Australia澳洲升學展，邀請3大行業醫護專才教大家揀選澳洲醫護科目！同學更可即場與院校代表直接對話，包括超過20間澳洲著名院校及機構會派代表出席、澳洲八大院校聯盟(Go8)、多間澳洲科技大學聯盟(ATN)成員等均會派員到現場，以解答同學和家長關於「收生要求、環境及住宿、獎學金等」問題。活動並獲澳洲政府及澳洲航空鼎力支持，澳洲官方更有代表親臨分享。活動期間更會舉辦多場精彩升學講座，由包括現職醫護界專才、企業高級管理層、英語人氣導師等擔任講者，更有「IELTS 9分」YouTuber，即場分享如何避開 IELTS「伏位」，亦有IELTS名師暢談IELTS攞高分秘笈。網上預先登記，即可獲贈最新《英國大學指南》或《澳洲大學指南》乙本，即場申請還有更多優惠，現場亦有不同遊場可即場贏走獎品！歡迎有意到澳洲升學的同學及家長登記報名。