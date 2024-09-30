IGC全年收入2.27億港元

技術驅動投資管理業務高速發展

完成收購Deep Neural Computing Company Limited (DNCC)，拓展技術驅動資產管理業務

專注發展人工智能、深度神經網絡、分布式計算及量化交易算法

新收購之DNCC僅用三個月時間，就貢獻約922萬港元收入

毛利率由去年 0.95%提高至本年5.76%

香港 - 2024年9月30日 -（簡稱「」；股票編號：0033.HK）公布截至2024年6月30日的年度業績（下稱：「報告期」）。報告期內，由技術驅動的投資管理業務實現高速發展，推動IGC逐步轉型，成為以人工智能（AI）驅動的全球金融交易創新公司。報告期間內，IGC全年總收入達2.27億港元，其中今年完成收購的Deep Neural Computing Company Limited（以下簡稱「DNCC」）僅用三個月時間，就為技術驅動投資管理業務貢獻約922萬港元收入。同時，DNCC的收入帶動IGC的毛利率明顯提升，報告期內的毛利也較去年同期增加4倍。2024年3月22日，IGC完成收購DNCC全部股權。 DNCC是一家專門從事人工智能、深度神經網絡、分布式計算及量化交易算法的領先研發及應用公司，其團隊擁有多年人工智能領域研發經驗。此項收購進一步提升IGC的研發能力及技術實力，實現人工智能交易算法的持續升級迭代，為客戶提供更具針對性和更高效率的交易策略及技術解決方案。隨著對DNCC收購的完成，IGC成功拓展技術驅動資產管理業務，並迅速產生高毛利的收入，優化並顯著提升IGC的收入結構和質素，為IGC策略轉型奠定基礎。目前，IGC已建立擁有神經網路、分布式計算等前沿科技為核心的先進、成熟的人工智能交易技術體系，並研發多款基於機器學習和深度學習的交易算法，形成核心產品「IGC先知」，能為客戶提供定制的一站式可擴展AI交易技術解決方案，並成功將其商業化應用於貨幣等多個國際金融交易領域，在全球市場形成強勁競爭優勢。展望未來，IGC將繼續堅持技術驅動與模式創新的發展路徑，不斷增加對人工智能及相關技術的投入，專注於人工智能算法研發迭代與在全球金融交易中的規模化應用，透過人工智能驅動的交易工具推動全球金融交易創新，實現客戶規模的擴大，進而提升收益和利潤，進一步增強IGC在全球市場的競爭力。