iRecycle e-banner HKPIEA寫下ESG世界創舉 百人沙包創作活動2024 中國石化響應活動 締造可持續發展未來

隨著本港垃圾徵費實施在即，環保回收議題再次引起社會大眾關注。為響應支持環保回收再造，本地環保回收商iRecycle愛回收聯同e-banner早前(5月5日)舉行「最多人同時創作環保沙包活動」。活動由 Eventizer 作項目統籌，並榮獲中國石化為鑽石贊助，當日成功吸引400名企業員工及SEN家庭參與製作環保沙包，以身體力行方式呼籲市民大眾及企業將ESG概念貫徹於日常生活之中，同時幫助庇護工場弱勢社群融入社區。

最多人同時創作環保沙包活動 過百人響應ESG創造共享價值

是次活動盛況空前，邀請了多位知名人士出席，成功創下世界最多人同時創作環保沙包的記錄。當日不但邀請了人氣KOL丁家欣(Asana)將擔任活動大使，香港電台節目主持Kami(碌碌)擔任大會司儀，更邀請了近日憑電影《年少日記》中「傑仔」一角以及電視劇《季前賽》中的「老闆仔」成功令人留下深刻印象的黃梓樂及哥哥「櫈仔」黃梓賢攜手擔任活動代言人。