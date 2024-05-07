iRecycle e-banner HKPIEA寫下ESG世界創舉 百人沙包創作活動2024 中國石化響應活動 締造可持續發展未來

隨著本港垃圾徵費實施在即，環保回收議題再次引起社會大眾關注。為響應支持環保回收再造，本地環保回收商iRecycle愛回收聯同e-banner早前(5月5日)舉行「最多人同時創作環保沙包活動」。活動由 Eventizer 作項目統籌，並榮獲中國石化為鑽石贊助，當日成功吸引400名企業員工及SEN家庭參與製作環保沙包，以身體力行方式呼籲市民大眾及企業將ESG概念貫徹於日常生活之中，同時幫助庇護工場弱勢社群融入社區。
最多人同時創作環保沙包活動 過百人響應ESG創造共享價值
是次活動盛況空前，邀請了多位知名人士出席，成功創下世界最多人同時創作環保沙包的記錄。當日不但邀請了人氣KOL丁家欣(Asana)將擔任活動大使，香港電台節目主持Kami(碌碌)擔任大會司儀，更邀請了近日憑電影《年少日記》中「傑仔」一角以及電視劇《季前賽》中的「老闆仔」成功令人留下深刻印象的黃梓樂及哥哥「櫈仔」黃梓賢攜手擔任活動代言人。
作為媽媽的Asana當日亦有帶同小朋友參與活動，她指活動不僅讓小朋友可以在蝶豆花園內親親大自然，更可以令小朋友認識環保概念。當日400名參加者以手繪形成，為環保沙包袋增添色彩。活動完結後，這些沙包將運往庇護工場，為他們提供共融就業機會，支持橫額及玻璃廢料循環再造。環保沙包將供企業使用，或捐贈給學校、慈善機構及社福團體等，進一步支持環保和可持續發展的努力。
商界聯手推動ESG 實現企業與社會雙贏
活動之所以成功，除了一眾參加者勇躍參與外，更有賴企業的鼎力支持。活動有幸得到中國石化為鑽石贊助，中石化(香港)有限公司於1989年成立，在香港擁有油庫、油(氣)站、船舶等全環節油氣儲運銷資產，主要開展加油站零售、柴汽油批發直銷、機場航煤加注、燃料油船加油、石油氣銷售等業務，是香港最大的油氣能源成品供應商之一。
中國石化一直秉持「低碳環保，綠色發展服務香港」的理念，在不斷宣導香港新能源發展的同時積極探索未來供應更多綠色能源。在新界元朗凹頭將建設香港首座公眾加氫站，建成後將可為公共巴士、食環車輛、私家車等不同類型車輛提供全天候的加氫服務，更可為建築工地等氫燃料發電機項目提供氫氣。此外，中國石化旗下充電品牌“PIT - Power In Time”已經在馬鞍山MOSTown新港城中心、九龍灣國際交易中心等多個停車場裡設置了不同速度的充電樁，真正實現Power In Time。