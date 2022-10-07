熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
市場資訊
2022-10-07 07:30:00
日報

JA-RICE日本岐阜飛驒越光米

分享：

岐阜縣飛驒越光米美味的秘密源於豐盛天然環境。日本阿爾卑斯的融雪水從飛騨山流淌而下，為飛騨之地帶來肥沃土壤。當地氣候晝夜溫差大，亦為孕育稻米提供良好基礎。飛驒越光米適合製作和食及丼飯，過往共有7年獲「日本穀物檢定協會」評為「特A」級別，是岐阜縣中獲得最多特A級別的日本米。而在被喻為「米之奧運會」的「米味鑑定國際大賽」中，飛驒越光米於2016至2020年間共獲得了31面金牌，成績驕人。JA-RICE日本產米由官方農業合作組織精心培育，確保優質、安心、美味。
客戶熱線：2896-9632
網址：www.wingsangcheong.com

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受