過去兩年受疫情影響，全球經濟增長放緩。一眾女性企業家在創業道上難免面對挑戰與障礙。香港女青年商會（「女青商」）希望透過《「跟」幗從商2022:世界女企業家獎》，聯系世界各地的機構與企業家，對女性企業家給予認可及支持，鼓勵女性發揮其創造力，支援女性實現理想。
建基於去年亞太區女企業家獎的成功，「女青商」決定今年將女性企業家比賽的規模由亞太區擴展至全球，提供機會予世界各地的女性企業家建立商業聯繫，共享經驗及資源，為建構社區可持續發展尊下良好基礎。設立世界女企業家獎能夠為這群擁有出色創造力及行動力的女性所付出的努力給予肯定，並消除商業環境中對女性的偏見和歧視，為女企業家和女性創造可持續發展的商業環境，以及在不斷變化的全球環境中支持女性勞動力。參加者亦能參與不同的工作坊及研討會，學習有關建立商務網絡，商業投資，和商業可持續發展相關的知識，以協助女性於疫情減退後以自身技能把握先機，盡展女性商業影響力，為社會未來發展作出貢獻。
Facebook專頁: JCI Hong Kong Jayceettes 香港女青年商會
日報
JCI Hong Kong Jayceettes香港女青年商會 《「跟」幗從商 2022:世界女企業家獎》開幕禮
過去兩年受疫情影響，全球經濟增長放緩。一眾女性企業家在創業道上難免面對挑戰與障礙。香港女青年商會（「女青商」）希望透過《「跟」幗從商2022:世界女企業家獎》，聯系世界各地的機構與企業家，對女性企業家給予認可及支持，鼓勵女性發揮其創造力，支援女性實現理想。