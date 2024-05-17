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市場資訊
2024-05-17 08:00:00
日報

JHC日本城升級 J Fun + eShop APP送超過$350現金優惠券

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JHC日本城近日推出全新J Fun + eShop APP，更有限時特定優惠派送給新及現有會員，即賞高達$350現金優惠券（有效期至62日），涵蓋多款貨品種類，適用於門市或網店購物。新增網店功能，更包括全新購物模式「一按即日門市取貨」，隨時隨地選購貨品，種類包羅萬有，由家電、家品、食品、飲品、電子用品、旅遊用品、個人護理以至寵物用品等，落單後最快可於2小時後到所選分店取貨，快捷方便。另外，會員更可以1 J分兌換NAXOS迷你手紙巾1包；每名會員可享優惠一次。下載J Fun APP登記成為會員可尊享4重獎賞。
網址：https://www.jhceshop.com/zh

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