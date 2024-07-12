Jollibee快樂蜂北角英皇道的概念店早前開幕，以全新餐廳形象示人，為顧客提供更歡樂、舒適及數碼化的用餐環境。北角店限定推出全新「青檸茶沙冰」，將清新的青檸與茶完美結合，帶來清爽解膩的感受。從即日起，於北角店購買任何套餐，以港幣$8的優惠價將飲品升級至「青檸茶沙冰」，享受這份清新的風味。Jollibee快樂蜂全新推出香港人喜愛又熟識的咖喱酥脆雞飯和芝士肉醬意粉。咖喱酥脆雞飯及芝士肉醬意粉均已於全線分店 (中環歐陸貿易中心分店除外)推出，單售售價為港幣$37，加港幣$2即可升級至套餐，連汽水一杯。
網址：https://jollibee.com.hk/
日報
Jollibee快樂蜂北角全新概念店開幕 推北角店限定美食
Jollibee快樂蜂北角英皇道的概念店早前開幕，以全新餐廳形象示人，為顧客提供更歡樂、舒適及數碼化的用餐環境。北角店限定推出全新「青檸茶沙冰」，將清新的青檸與茶完美結合，帶來清爽解膩的感受。從即日起，於北角店購買任何套餐，以港幣$8的優惠價將飲品升級至「青檸茶沙冰」，享受這份清新的風味。Jollibee快樂蜂全新推出香港人喜愛又熟識的咖喱酥脆雞飯和芝士肉醬意粉。咖喱酥脆雞飯及芝士肉醬意粉均已於全線分店 (中環歐陸貿易中心分店除外)推出，單售售價為港幣$37，加港幣$2即可升級至套餐，連汽水一杯。