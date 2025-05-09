Joyoung九陽母親節有獎問答遊戲 贏雙人日本來回機票

oyoung 九陽於母親節期間舉辦有獎問答遊戲活動，由即日起至5月18日，只要讚好Joyoung HK Facebook專頁及追蹤Instagram帳號，讚好Facebook有獎問答帖子及分享到自己Facebook專頁（設定為公開），填妥表格，回答問題，最有心思同創意的回答就有機會獲得豐富獎品，包括國泰航空香港至北海道來回經濟客位機票*（價值：$11,160）！HKTVmall $500電子購物禮券（有效日期至：2026年4月30日）*必須於活動期內購買任何九陽產品(香港行貨)並上載購買單據

活動表格