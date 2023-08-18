KIN上環新店盛大開業 有機食材入饌 隆重推介 嫩滑日式有機厚蛋治

近年大眾對環保、可持續發展之關注可謂與日俱增，而餐飲品牌KIN一向積極推動可持續飲食概念，致力減少碳足跡、延緩氣候變化、促進公共健康及關注動物福利問題。今個8月，KIN再將可持續餐飲版圖伸延，正式進駐上環，為大家送上滋味滿足而健康無害的東南亞美食。
KIN Cafe繼續貫徹企業理念推行可持續發展概念飲食，首推以其自家有機放養雞蛋入饌製成的和風有機雞蛋三文治。此外，更定期聯乘各地不同著名餐廳及名廚製作不同東南亞美饌，今次合作伙伴包括入選《香港澳門米芝蓮指南2023》的兩姊妹涼皮有限公司，及泰國米芝蓮必比登推介，首度登港的 Sri Trat，勢要誘發大家的味蕾風暴！
KIN推出全新有機雞蛋品牌「KIN Eggs」，由即日起於指定惠康超級市場及MarketPlace發售。KIN Eggs雞蛋產自雲南永㬢生態農場山區的一個家庭式農場，所有母雞均以人道方式飼養，而產出雞蛋更是無添加激素及抗生素，讓客人食得健康。KIN Cafe以此入饌，為大家呈獻包括和風雞蛋三文治、和風蘑菇雞蛋三文治，及和風火腿雞蛋三文治，讓食客每一口均享受幸福滿滿的滋味。KIN並與兩姊妹涼皮有限公司，攜手推出四川招牌菜餚—麻辣蒟蒻涼皮配手撕走地雞肉及有機雞蛋；而聯乘泰國米芝蓮必比登品牌Sri Trat 的「烤紅咖哩配燒豬肩肉飯」亦絕對不可錯過。
為慶祝上環新店正式開業，KIN上環店更特意推出獨家限時優惠，每日Happy Hour時間（4pm– 7pm），輸入優惠碼：KINSW20，即享全單8折！適合一眾追求至Chill 的每一個你！