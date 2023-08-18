KIN上環新店盛大開業 有機食材入饌 隆重推介 嫩滑日式有機厚蛋治

近年大眾對環保、可持續發展之關注可謂與日俱增，而餐飲品牌KIN一向積極推動可持續飲食概念，致力減少碳足跡、延緩氣候變化、促進公共健康及關注動物福利問題。今個8月，KIN再將可持續餐飲版圖伸延，正式進駐上環，為大家送上滋味滿足而健康無害的東南亞美食。

KIN Cafe繼續貫徹企業理念推行可持續發展概念飲食，首推以其自家有機放養雞蛋入饌製成的和風有機雞蛋三文治。此外，更定期聯乘各地不同著名餐廳及名廚製作不同東南亞美饌，今次合作伙伴包括入選《香港澳門米芝蓮指南2023》的兩姊妹涼皮有限公司，及泰國米芝蓮必比登推介，首度登港的 Sri Trat，勢要誘發大家的味蕾風暴！