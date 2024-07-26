森那美旗下子公司KINETA自2022年成立於馬來西亞，提供領先的電動車充電解決方案和優質服務。隨著亞洲電動車市場崛起，KINETA積極擴大亞洲市場，近日宣布正式進軍香港市場，務求於整個亞洲地區建立統一的客戶體驗及品牌形象。KINETA的全新品牌形象標誌了發展、對創新的承諾和致力於與顧客產生共鳴等三大目標。KINETA已於香港建立並負責營運大部分BMW Charging及SD Charging的充電設施，合共於19個充電站設有126個充電車位開放給所有品牌的電動車使用，覆蓋全港九區。KINETA亦會繼續積極擴展充電網絡，讓客人可陸續於市面上享用更多KINETA的充電設施。
網址：https://www.kinetacharge.com.hk/
日報
KINETA正式進軍香港市場 展開無憂充電旅程
森那美旗下子公司KINETA自2022年成立於馬來西亞，提供領先的電動車充電解決方案和優質服務。隨著亞洲電動車市場崛起，KINETA積極擴大亞洲市場，近日宣布正式進軍香港市場，務求於整個亞洲地區建立統一的客戶體驗及品牌形象。KINETA的全新品牌形象標誌了發展、對創新的承諾和致力於與顧客產生共鳴等三大目標。KINETA已於香港建立並負責營運大部分BMW Charging及SD Charging的充電設施，合共於19個充電站設有126個充電車位開放給所有品牌的電動車使用，覆蓋全港九區。KINETA亦會繼續積極擴展充電網絡，讓客人可陸續於市面上享用更多KINETA的充電設施。