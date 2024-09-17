Kipling x Harry Potter 限定聯乘系列哈利波特迷必收包款

比利時知名手袋品牌 Kipling 在香港推出 Kipling x Harry Potter 限定聯乘系列，讓一眾哈利波特迷一同探索這個既神秘又驚險的魔法世界。

Kipling x Harry Potter 限定聯乘系列融入了多種《哈利波特》經典元素，包括閃電、死神的聖物和霍格華茲校徽等標誌性的圖案呈現在不同的包款設計中，更於如黑色巫師袍的袋款內襯奉上驚喜彩蛋，採用四大學院的獨有色調，巧妙地將4大學院的獨有元素融入設計，隱藏著代表霍格華茲各學院的精神。

經典同時創新 穿搭出霍格華茲時尚風格

Kipling x Harry Potter 限定聯乘系列的袋款外觀上可看到霍格華茲校徽、代表4大學院的院徽和死神的聖物等標誌，還可以找到《哈利波特》最具標誌性的閃電圖案。令《哈利波特》元素更為豐富，瞬間喚起粉絲們對魔法世界的熟悉感。而4大學院顏色內襯，亦增加了限定聯乘系列的獨特性。限定聯乘系列一共帶來12款產品，包括 Kipling 長期暢銷單品經典猴子包 CITY ZIP S，大容量的口袋配合外層獨立口袋，能幫你輕鬆將物件分類收納。擁有超大容量的首爾包 SEOUL 輕盈的包身加上寬肩帶，最適合需要攜帶電腦或 IPAD 等電子產品的上班一族和學生們。時尚而實用的標誌性牛角包 GABBIE MINI，其動靜皆宜的貼身輪廓加上可調節背帶既可單肩也可斜揹，滿足不同場合使用。