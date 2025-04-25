Klook助你發掘更好的自己 從「旅遊人格測試」啟程

全球領先旅行及體驗平台Klook推出以「The Best You」為主題的全新活動，精心打造了一個網上互動化性格測驗，讓你於選擇個人冒險的同時分析你的旅遊性格特質。每段旅程皆從選擇開始，通過一系列引人入勝的故事化情境和直覺式的選擇，讓旅客發掘屬於自己的旅遊人格，深入分析獨特旅遊偏好。測驗結果將歸類為「隨心所欲旅行家Chaos CEO」、「旅程計劃大師Grid Gladiator」、「極限冒險家Thrill Issues」、「浪漫文藝旅人Polaris Soul」、「打卡狂人Clout Sprout」、「旅行Superstar Main Character」、「奢華豪嘆達人Vibes Millionaire」，「躺平旅人Dream Machine」八種旅行人格。

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