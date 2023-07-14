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2023-07-14 07:30:00
日報

KORRES乳酪益菌即效舒緩面膜 賺24倍yuu積分

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KORRES乳酪系列，採用獨有生物益菌技術Hydra-Biome™，注入真希臘乳酪成份並保留當中益菌的活性，有助抑制害菌生長同時補充益菌，維持肌膚微生態健康，強化肌膚屏障並提升肌底防禦力，可消除痘印，為肌膚注入足夠水份，並可去除暗啞回復緊緻及去除老化角質層。亦可舒緩敏感、日曬或療程引致的徵狀。94.6%天然，全身可用，小朋友孕婦都可用。KORRES「乳酪益菌即效舒緩面膜」原價: $370/100ml，由即日720日萬寧獨家優惠買285平均$314.5再送24yuu積分。香港及澳門萬寧/15間萬寧醫學美容專櫃，萬寧官網同步。
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