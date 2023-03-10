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2023-03-10 07:30:00
日報

KORRES乳酪益菌潔面乳 3月11日萬寧出位價低至55折

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KORRES乳酪益菌潔面乳 3月11日萬寧出位價低至55折

選用「真」希臘乳酪製成的KORRES乳酪益菌潔面乳，豐富活性成份洗走敏感痘痘等害菌，達至控油消痘、修復抗敏，簡單一步解決口罩肌，回復白滑無瑕，無懼除罩相見，展現自信笑容。產品蘊含85%天然成份，男女適用。311日萬寧一日出位價，$99/(零售價$180)，凡選購乳酪益菌護膚系列滿$300，登記即可額外獲贈「防曬修護套裝」及$50現金券* (總值: $309)，官網同步發售(2件包郵)，直送香港及澳門。(*禮品數量有限，送完即止)。香港及澳門萬寧、萬寧網店（www.mannings.com.hk）、Zoe By Profexwww.zoebyprofex.com）有售。
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