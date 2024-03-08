KORRES乳酪益菌 萬寧出位價3月10日售$258/件

天氣潮濕令害菌容易於肌膚上滋生，導致微生態失衡，誘發泛紅、脫皮、痘痘等狀況，甚至出現濕敏！由希臘乳酪製成的乳酪益菌即效舒緩面膜，蘊含豐富活性益菌及維生素等營養成份，即時為皮膚補充大量益菌以平衡皮膚微生態，只需10分鐘，肌膚即時降紅消腫，重現白滑幼嫩感！產品94.6%天然，全身可用，小朋友孕婦都可用。原價：$370/100ml，萬寧出位價3月10日(星期日)只售$258/件，凡選購KORRES產品滿$600*，登記即送「10件天然美肌禮品」(總值$624)。香港及澳門萬寧有售。

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