KORRES x 「野玩田店」母親節禮遇

KORRES與Something Wild the Farm野玩田店合作，聯乘推出以大自然原料為主題的限定餐單，包括青提乳酪牛油果海鮮塔、玫瑰吉士牛角包窩夫及蝶豆花鮮奶乳酪，將超級原料融入生活(限定餐飲供應時間為茶市及晚市)！🇬🇷餐廳更有限定希臘式佈置，令人彷如置身愛琴海面前。趁母親節，一於帶媽媽去現場親身感受希臘美景的浪漫氣息！於5月11日母親節當日到餐廳惠顧任何餐飲，即可享「KORRES乳酪養膚體驗套裝」連優惠券乙份 (總值: $205)！母親節以外的推廣活動期內，凡惠顧KORRES聯乘合作餐飲，亦可獲贈以上禮品+！禮品數量有限，送完即止。如有任何爭議，KORRES及Something Wild-The Farm保留最終決定權。

+只適用於惠顧限定聯乘餐飲之客人

*聯乘推廣活動日期至2025年5月31日