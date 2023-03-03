熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
市場資訊
2023-03-03 07:30:00
日報

Kotex草本抑菌安心熟睡褲 加推XL碼

分享：

Kotex草本抑菌安心熟睡褲，為女生帶來99.9%抑菌守護，近日品牌升級產品，加強抑菌守護長達8小時，並加推XL碼，照顧更多女生。草本抑菌安心熟睡褲加入天然草本萃取及海洋抑菌精華，99.9%抑制白色念珠菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌四大惡菌，抑菌高達8小時，配合仿內褲設計剪裁，360度全方位防漏；彈性腰圍，材質超薄透氣不侷促，令妳全晚安心熟睡。皇牌草本抑菌系列涵蓋日夜用衛生巾，同樣以天然草本萃取及抑菌精華，帶來99.9%抑菌，而且長效淨味，系列並升級至柔滑慕絲面層，加入蜂巢瞬吸圈，保持乾爽自在，趕走濕笠悶熱感！
查詢：2333 3543 
Facebook專頁：@KotexHK

Kotex草本抑菌安心熟睡褲 天然草本萃取 海洋抑菌精華
留言專區
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受