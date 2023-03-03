Kotex草本抑菌安心熟睡褲 加推XL碼

Kotex草本抑菌安心熟睡褲，為女生帶來99.9%抑菌守護，近日品牌升級產品，加強抑菌守護長達8小時，並加推XL碼，照顧更多女生。草本抑菌安心熟睡褲加入天然草本萃取及海洋抑菌精華，99.9%抑制白色念珠菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌四大惡菌，抑菌高達8小時，配合仿內褲設計剪裁，360度全方位防漏；彈性腰圍，材質超薄透氣不侷促，令妳全晚安心熟睡。皇牌草本抑菌系列涵蓋日夜用衛生巾，同樣以天然草本萃取及抑菌精華，帶來99.9%抑菌，而且長效淨味，系列並升級至柔滑慕絲面層，加入蜂巢瞬吸圈，保持乾爽自在，趕走濕笠悶熱感！

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